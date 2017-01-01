Описание

Нужны работники на склад с електроникой ( для сбора, обработки, сортировки товара ) Бор у Тахова ( Плзень). Рабочий график 8 часов , двухсменный провоз. Жилье предоставляем бесплатно, извоз на работу бесплатный, 90крон/час + бесплатный обед и питьевой режим напротяжения рабочего дня. Работа подходить только для граждан ЕС, трывалый побыт, преходный побыт. За более подробной информацией обращайтесь:

тел.: +420 727 842 055

viber: +420 727 842 055

email: m.palinchak@workintense.cz

skype: maria.workintense