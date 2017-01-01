мастер по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков

Описание

Ищем мастера по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков.

Обязанности:

- прием устройств в ремонт и диагностика;

-модульный и компонентный ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков;

-ремонт после залития жидкостями и после падений;

-корпусной ремонт.

Требования:

-опыт работы от 1 года;

-навыки модульного и компонентного ремонта;

-знание основных аппаратных и программных неисправностей, методов диагностики и ремонта;

-опыт работы с измерительными приборами и паяльным оборудованием;

-знание элементной базы;

-навыки чтения схем;

-приветствуется опыт замены BGA и SMD компонентов;

-свободное владение чешским языком;

-доброжелательность.

Условия:

-график работы 5/2, с 10:00 до 19 :00,

-работа в центре города (2 минуты от метро Flora);

- заработная плата и условия трудоустройства обсуждается по результатам собеседования;

Тел.773-247-529

Олег