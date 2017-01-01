мастер по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков

Ищем мастера по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков.
Обязанности:
- прием устройств в ремонт и диагностика;
-модульный и компонентный ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков;
-ремонт после залития жидкостями и после падений;
-корпусной ремонт.
Требования:
-опыт работы от 1 года;
-навыки модульного и компонентного ремонта;
-знание основных аппаратных и программных неисправностей, методов диагностики и ремонта;
-опыт работы с измерительными приборами и паяльным оборудованием;
-знание элементной базы;
-навыки чтения схем;
-приветствуется опыт замены BGA и SMD компонентов;
-свободное владение чешским языком;
-доброжелательность.
Условия:
-график работы 5/2, с 10:00 до 19 :00,
-работа в центре города (2 минуты от метро Flora);
- заработная плата и условия трудоустройства обсуждается по результатам собеседования;
Тел.773-247-529
Олег
Олег
Ole1908@yandex.ru
+420773247529