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Inoplast s.r.o.
Praha 1

мастер по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков

Размещено Вчера 12:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
polimermontag s.r.o
Описание

Ищем мастера по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков.
Обязанности:
- прием устройств в ремонт и диагностика;
-модульный и компонентный ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков;
-ремонт после залития жидкостями и после падений;
-корпусной ремонт.
Требования:
-опыт работы от 1 года;
-навыки модульного и компонентного ремонта;
-знание основных аппаратных и программных неисправностей, методов диагностики и ремонта;
-опыт работы с измерительными приборами и паяльным оборудованием;
-знание элементной базы;
-навыки чтения схем;
-приветствуется опыт замены BGA и SMD компонентов;
-свободное владение чешским языком;
-доброжелательность.
Условия:
-график работы 5/2, с 10:00 до 19 :00,
-работа в центре города (2 минуты от метро Flora);
- заработная плата и условия трудоустройства обсуждается по результатам собеседования;

Тел.773-247-529
Олег

Контакты:

Олег

Ole1908@yandex.ru

+420773247529



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