В компанию Lekvi Group на постоянную работу требуется специалист в отдел закрытия сделок.
Наполнение работы:
Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотек, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.
Требования:
Рассмотрим кандидата с опытом и без опыта работы. Образование в сфере финансов будет являться выгодой
Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.
Чешский язык B2-C1, легальное пребывание в ЧР
Не студенты! Работа на полный рабочий день.
Отправляйте резюме на hr@lekvi.cz
Предлагаем:
5-ти дневную рабочую неделю в комфортном офисе компании. Обучение, Оплачиваемую мобильную связь. Ноутбук.
Зарплата: 18 000 крон на испытательный срок, после испытательного срока – 22 000 + %
Владимир Резниченко
hr@lekvi.cz