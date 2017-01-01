Специалист в отдел закрытия сделок

Тип занятости Полный день Профессия Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 22 000 CZK

Описание В компанию Lekvi Group на постоянную работу требуется специалист в отдел закрытия сделок.

Наполнение работы:

Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотек, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования Требования:

Рассмотрим кандидата с опытом и без опыта работы. Образование в сфере финансов будет являться выгодой

Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.

Чешский язык B2-C1, легальное пребывание в ЧР

Не студенты! Работа на полный рабочий день.

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