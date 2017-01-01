Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 8 °C
Lekvi_logo
Lekvi&Partners
Подобные вакансии
Администратор/ ассистент в эстетическую студию
Praha 1
Административный работник
Lekvi&Partners
Praha 1
Администратор/ ассистент в эстетическую студию
Praha 1
Помошник руководителя
Photo-Vision s.r.o.
Praha 1
Администратор
Praha 1

Специалист в отдел закрытия сделок

Размещено Сегодня 15:06
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
22 000 CZK
Описание

В компанию Lekvi Group на постоянную работу требуется специалист в отдел закрытия сделок.
Наполнение работы:
Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотек, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования

Требования:
Рассмотрим кандидата с опытом и без опыта работы. Образование в сфере финансов будет являться выгодой
Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.
Чешский язык B2-C1, легальное пребывание в ЧР
Не студенты! Работа на полный рабочий день.
Отправляйте резюме на hr@lekvi.cz

Условия

Предлагаем:
5-ти дневную рабочую неделю в комфортном офисе компании. Обучение, Оплачиваемую мобильную связь. Ноутбук.
Зарплата: 18 000 крон на испытательный срок, после испытательного срока – 22 000 + %

Контакты:

Владимир Резниченко

hr@lekvi.cz



Мобильная версия