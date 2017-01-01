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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ

Размещено Сегодня 12:04
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по рекламе, Маркетолог, Интернет-маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Home Real Estate
Описание

Home Real Estate, Пражское агентство недвижимости, ищет опытного маркетолога или просто мегатрудолюбивого, креативного человека, которому интересен МАРКЕТИНГ, и который готов быстро обучаться и получать бесценный опыт в одной из самых быстроразвивающихся start-up компаний Праги.

Требования

В работу входят:
• Разработка стратегий и бюджетов продвижения и аргументированное их отстаивание
• Настройка таргетированной рекламы (Vk, Facebook, Instagram. Google, Yandex)
• Email рассылки
• SEO оптимизация
• Работа с Google аналитикой
• Работа в фотошопе (желательно)
Хорошое владение чешским и английским языками обязательно.

Условия

Если ты опытный маркетолог, хорошо выполняющий все процессы из списка того, что входит в работу, ты можешь работать неполный рабочий день, и мы хорошо заплатим за "сочные" лиды, которые ты принесешь.

Если ты студент, окончивший университет по специальности "маркетинг", или у тебя еще мало опыта, а маркетинг - это то, что тебе интересно, то мы готовы обеспечить тебя работой на полный рабочий день и постепенно передавать опыт. В этом случае необходимо большое трудолюбие, терпение и усидчивость.

Дополнительная информация

Пришли измеримые результаты своих работ, резюме и мотивационное письмо на чешском языке на HR@homerealestate.cz, чтобы нам захотелось пригласить тебя на собеседование или сразу распечатать контракт.
В теме письма напиши "маркетолог"

Контакты:

Мария Занбадарова

hr@homerealestate.cz

+420777720799



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