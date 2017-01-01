ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ

Home Real Estate, Пражское агентство недвижимости, ищет опытного маркетолога или просто мегатрудолюбивого, креативного человека, которому интересен МАРКЕТИНГ, и который готов быстро обучаться и получать бесценный опыт в одной из самых быстроразвивающихся start-up компаний Праги.

В работу входят: • Разработка стратегий и бюджетов продвижения и аргументированное их отстаивание • Настройка таргетированной рекламы (Vk, Facebook, Instagram. Google, Yandex) • Email рассылки • SEO оптимизация • Работа с Google аналитикой • Работа в фотошопе (желательно) Хорошое владение чешским и английским языками обязательно.

Условия

Если ты опытный маркетолог, хорошо выполняющий все процессы из списка того, что входит в работу, ты можешь работать неполный рабочий день, и мы хорошо заплатим за "сочные" лиды, которые ты принесешь.

Если ты студент, окончивший университет по специальности "маркетинг", или у тебя еще мало опыта, а маркетинг - это то, что тебе интересно, то мы готовы обеспечить тебя работой на полный рабочий день и постепенно передавать опыт. В этом случае необходимо большое трудолюбие, терпение и усидчивость.