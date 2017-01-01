Персональный бизнес-ассистент / Менеджер по развитию бизнеса с гибким графиком работы 

Наша компания на рынке с 2007 года. Ключевые направления:
Строительный девелопмент в Чехии. Строим и реконструируем жилые
дома в Праге. Суммарная стоимость активных проектов свыше 20 млн
евро http://smartproperty.group/development
Международный бизнес консалтинг - консультируем и структурируем
малый и средний бизнес в Европе и странах СНГ. http://smarttax.ru/
Мы ищем внимательного человека, который имеет переговорные навыки,
является коммуникабельным и быстро может найти общий язык с любым
человеком.
Mожет найти, практически, любую информацию, а также не может терпеть
безответственных и недисциплинированных людей!
На данной позиции Вы на практике будете постигать секреты развития и
работы международного бизнеса и рынка недвижимости в Чехии.
Каким мы видим этого человека:
Быстро схватывает суть, активный, ПОЗИТИВНЫЙ;
Быстро обучающийся и включающийся в любой процесс;
Умеет ставить задачи и добиваться их выполнения (фрилансеры,
копирайтеры, дизайнеры и тд
Стопроцентная грамотность чешского языка, отличный устный
чешский
Английского на уровне свободного общения и деловой переписки
Любящий и умеющий решать/выполнять задачи без вводных, когда
нужно ориентироваться в ситуации с большой степенью
неопределенности;
Отличное знание MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Google Документы,
опыт работы с CRM системами;
Знание Яндекс Директ, Google Adwords, SSM, онлайн маркетинга - как
плюс;
Знание и умение в разработке маркетинг-кита и цепочек писем в
email-рассылке- как плюс;
Умение вести переговоры с партнерами, поставщиками, клиентами и
добиваться поставленных руководством целей;
Умение расставлять приоритеты и реагировать на изменение
ситуации;
Способность работать в режиме многозадачности,
стрессоустойчивость, готовность к переработкам;
Высокие организаторские способности, отличные навыки письменной
и устной речи, межличностного общения;
Умение находить информацию, работать с цифрами и анализировать,
вычленить суть, оформить и предоставить руководителю;
Способного самостоятельно, эффективно выполнять деловые и личные
поручения руководителя, дабы освободить ему время для
стратегического развития компании;
Обязанности:
Обеспечение участия руководителя в различных мероприятиях
(конференции, форумы)
Организация встреч, переговоров, мероприятий
Проводить поиск и систематизацию информации по различным
тематикам, готовить презентации, аналитические отчеты и т.д.;
Выполнять широкий спектр отдельных бизнес-поручений и личных
поручений руководителя
Иногда сопровождать руководителя в зарубежных деловых поездках;
Работа с поиском кадров, партнеров и подрядчиков
Работа с банками и с другими фин.учреждениями
Мы предлагаем:
работу в стабильной компании (на рынке с 2007 г.) в молодом
мультиязычном коллективе,
работу над реально ИНТЕРЕСНЫМИ проектами
офис в центре Праги (ст.м. „Мустек") с оборудованным рабочим
местом: ноутбук, мобильный телефон, чаепития и кофепития,
График работы – ПН-ПТ с 9p00 – 18p00,
Коучинг и постоянное личностное развитие;
Динамичная, постоянно меняющаяся работа и задачи, для тех, кто
любит скорость и оперативность;
Обучения, тренинги на разные тематики, поездки по Европе и миру;
Мы уверены, что если понравимся друг другу, то всегда сможем
договориться о размере ежемесячного вознаграждения.
Присылайте свое резюме на maxim@vihorev.com
Максим Вихорев
maxim@vihorev.com