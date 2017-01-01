Персональный бизнес-ассистент / Менеджер по развитию бизнеса с гибким графиком работы 

Описание

Наша компания на рынке с 2007 года. Ключевые направления:

Строительный девелопмент в Чехии. Строим и реконструируем жилые

дома в Праге. Суммарная стоимость активных проектов свыше 20 млн

евро http://smartproperty.group/development

Международный бизнес консалтинг - консультируем и структурируем

малый и средний бизнес в Европе и странах СНГ. http://smarttax.ru/

Мы ищем внимательного человека, который имеет переговорные навыки,

является коммуникабельным и быстро может найти общий язык с любым

человеком.

Mожет найти, практически, любую информацию, а также не может терпеть

безответственных и недисциплинированных людей!

На данной позиции Вы на практике будете постигать секреты развития и

работы международного бизнеса и рынка недвижимости в Чехии.

Каким мы видим этого человека:

Быстро схватывает суть, активный, ПОЗИТИВНЫЙ;

Быстро обучающийся и включающийся в любой процесс;

Умеет ставить задачи и добиваться их выполнения (фрилансеры,

копирайтеры, дизайнеры и тд

Стопроцентная грамотность чешского языка, отличный устный

чешский

Английского на уровне свободного общения и деловой переписки

Любящий и умеющий решать/выполнять задачи без вводных, когда

нужно ориентироваться в ситуации с большой степенью

неопределенности;

Отличное знание MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Google Документы,

опыт работы с CRM системами;

Знание Яндекс Директ, Google Adwords, SSM, онлайн маркетинга - как

плюс;

Знание и умение в разработке маркетинг-кита и цепочек писем в

email-рассылке- как плюс;

Умение вести переговоры с партнерами, поставщиками, клиентами и

добиваться поставленных руководством целей;

Умение расставлять приоритеты и реагировать на изменение

ситуации;

Способность работать в режиме многозадачности,

стрессоустойчивость, готовность к переработкам;

Высокие организаторские способности, отличные навыки письменной

и устной речи, межличностного общения;

Умение находить информацию, работать с цифрами и анализировать,

вычленить суть, оформить и предоставить руководителю;

Способного самостоятельно, эффективно выполнять деловые и личные

поручения руководителя, дабы освободить ему время для

стратегического развития компании;