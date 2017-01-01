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Фотограф - предметная съемка

Размещено Вчера 15:29
Тип занятости
Полный день
Профессия
Фотограф
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
Photo-Vision s.r.o.
Описание

Должностные обязанности:
- Предметная фотосъемка товаров (фототехника - объективы, фотоаппараты и т.п.);
- Обработка фотографий под стандарты интернет-магазина, подготовка для публикаций в социальных сетях;

Требования:
- Опыт работы по специальности от 1 года, наличие портфолио (именно предметная съемка);
- Знание основ фотосъемки, прохождение профессиональных курсов как преимущество;
- Свободное владение Adobe Photoshop/CorelDraw;
- Умение работать с фототехникой Pentax (предоставляется фотоаппарат Pentax K1);
- Навыки работы со светом.

Контакты:

Виталий

hr@photo-vision.eu

608820955



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