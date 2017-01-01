Фотограф - предметная съемка

Описание

Должностные обязанности:

- Предметная фотосъемка товаров (фототехника - объективы, фотоаппараты и т.п.);

- Обработка фотографий под стандарты интернет-магазина, подготовка для публикаций в социальных сетях;

Требования:

- Опыт работы по специальности от 1 года, наличие портфолио (именно предметная съемка);

- Знание основ фотосъемки, прохождение профессиональных курсов как преимущество;

- Свободное владение Adobe Photoshop/CorelDraw;

- Умение работать с фототехникой Pentax (предоставляется фотоаппарат Pentax K1);

- Навыки работы со светом.