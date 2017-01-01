Фотограф - предметная съемка

Должностные обязанности:
- Предметная фотосъемка товаров (фототехника - объективы, фотоаппараты и т.п.);
- Обработка фотографий под стандарты интернет-магазина, подготовка для публикаций в социальных сетях;
Требования:
- Опыт работы по специальности от 1 года, наличие портфолио (именно предметная съемка);
- Знание основ фотосъемки, прохождение профессиональных курсов как преимущество;
- Свободное владение Adobe Photoshop/CorelDraw;
- Умение работать с фототехникой Pentax (предоставляется фотоаппарат Pentax K1);
- Навыки работы со светом.
Виталий
hr@photo-vision.eu
608820955