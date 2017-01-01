Продюсер youtube канала

Описание

Обязанности:

- Производство роликов для YouTube канале

- Разработка идеи, написание сценария

- Контроль за ходом съемочного процесса, контроль монтажа

- Постановка задач по продвижению видео в социальных сетях, на сайтах, в YouTube.

- Использование различных инструментов продвижения видео

Требования:

- Опыт продвижения YouTube канала от 1 года (портфолио обязательно)

- Продвинутые знания (структура, требования к материалам, функциональные возможности, статистика, аналитика и т.д.) YouTube,

- Понимание механик и способов создания и продвижения видеоконтента в интернете.

- Большой интерес к онлайн-видео и желание развиваться в этой области в профессиональном плане.