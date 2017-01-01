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Продюсер youtube канала

Размещено Вчера 15:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Руководитель творческой группы, Креативный директор, Арт-директор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
Photo-Vision s.r.o.
Описание

Обязанности:
- Производство роликов для YouTube канале
- Разработка идеи, написание сценария
- Контроль за ходом съемочного процесса, контроль монтажа
- Постановка задач по продвижению видео в социальных сетях, на сайтах, в YouTube.
- Использование различных инструментов продвижения видео

Требования:
- Опыт продвижения YouTube канала от 1 года (портфолио обязательно)
- Продвинутые знания (структура, требования к материалам, функциональные возможности, статистика, аналитика и т.д.) YouTube,
- Понимание механик и способов создания и продвижения видеоконтента в интернете.
- Большой интерес к онлайн-видео и желание развиваться в этой области в профессиональном плане.

Контакты:

Виталий

hr@photo-vision.eu

+420 608 820 955



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