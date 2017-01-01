Продюсер youtube канала

Обязанности:
- Производство роликов для YouTube канале
- Разработка идеи, написание сценария
- Контроль за ходом съемочного процесса, контроль монтажа
- Постановка задач по продвижению видео в социальных сетях, на сайтах, в YouTube.
- Использование различных инструментов продвижения видео
Требования:
- Опыт продвижения YouTube канала от 1 года (портфолио обязательно)
- Продвинутые знания (структура, требования к материалам, функциональные возможности, статистика, аналитика и т.д.) YouTube,
- Понимание механик и способов создания и продвижения видеоконтента в интернете.
- Большой интерес к онлайн-видео и желание развиваться в этой области в профессиональном плане.
Виталий
hr@photo-vision.eu
+420 608 820 955