Ассистент в отдел управления

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL ищет кандидата на вакансию ассистента в отдел управления.
Работа на полный рабочий день (9 – 18 часов)
Обязанности:
- Ознакомление с объектами управления (более 100; адреса недвижимости: район, улица и ФИО владельца; арендаторы и пр.)
- Ознакомление и изучение принципов работы Google Disk, CRM
- Получение и сортировка почты
- Встречи с квартирантами
- Два раза в год обзвон всех комунальных структур по каждому объекту
- Рассылка уведомлений владельцам, получение и обработка ответов с соответственной отметкой в "карте клиента"
- Походы к нотариусу, на почту и пр.
- Подготовка отчетов по отдельным заданиям
- Подшивка чеков и создание отчетности по меблировкам квартир
- Подготовка отчетной документации для подачи годовой отчетности по квартирам для штатного бухгалтера
Требования:
- знание чешского, русского
- работа с компьютером - Internet, MS Office, электронная почта
- самостоятельность
- целеустремленность
- легальное прибывание
Оплата:
- фиксированная оплата: от 18 000 / мес.
- возможность роста после 3 мес. на основании проделанной работы
Ваше резюме отправляйте на меил: hr@gartal.cz
GARTAL
hr@gartal.cz