Описание

Упаковщик-комплектовщик, Strančice ,20 км од Праги

Крупной немецкой международной компании для работы на складе требуются упаковщики-комплектовщики. Основные требования: справка о несудимости,базовое знание чешского языка,ответственность, внимательность, честность. Работа заключается в осуществлении контроля собранных заказов, упаковка готовых заказов в стрейч-пленку, укрепление уголками, бандажной лентой, чистый, сухой склад. Зарплата од 120 крон на час,премии. При необходимости - можем предложить проживание . Вакансия только для граждан евросоюза,трывалый,преходный побыт(с польскими не беспокоить). Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз. Если сработаемся - оформляем рабочие карты в Чехию.

Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408