Помощник руководителя. Открытие бара.
Комплексное ассистирование.
Поиск, анализ и обработка необходимой руководителю информации.
Взаимодействие с государственными органами;
Выполнение поручений;
Высшее образование (желательно экономическое или юридическое). Свободный Чешский, Русский, знание
Английского языка(желательно). Обязательное знание правил делового общения и переписки! Уверенный пользователь ПК.
Мы ищем человека, который работал на аналогичной должности либо в сферах близкой тематики, обладает пытливым и быстрым умом, умеющим работать в режиме многозадачности. Способен находить общий язык с любым человеком. Ответственен и пунктуален. Если у вас есть опыт открытия кафе/бара- это ваш несомненный плюс.
Резюме направлять на почту.
Сергей
6776730@mail.ru