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помощник руководителя

Размещено Сегодня 07:52
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Ассистент(ка), Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Помощник руководителя. Открытие бара.
Комплексное ассистирование.
Поиск, анализ и обработка необходимой руководителю информации.
Взаимодействие с государственными органами;
Выполнение поручений;

Требования

Высшее образование (желательно экономическое или юридическое). Свободный Чешский, Русский, знание
Английского языка(желательно). Обязательное знание правил делового общения и переписки! Уверенный пользователь ПК.
Мы ищем человека, который работал на аналогичной должности либо в сферах близкой тематики, обладает пытливым и быстрым умом, умеющим работать в режиме многозадачности. Способен находить общий язык с любым человеком. Ответственен и пунктуален. Если у вас есть опыт открытия кафе/бара- это ваш несомненный плюс.
Резюме направлять на почту.

Контакты:

Сергей

6776730@mail.ru



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