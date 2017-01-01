помощник руководителя

Требования

Высшее образование (желательно экономическое или юридическое). Свободный Чешский, Русский, знание

Английского языка(желательно). Обязательное знание правил делового общения и переписки! Уверенный пользователь ПК.

Мы ищем человека, который работал на аналогичной должности либо в сферах близкой тематики, обладает пытливым и быстрым умом, умеющим работать в режиме многозадачности. Способен находить общий язык с любым человеком. Ответственен и пунктуален. Если у вас есть опыт открытия кафе/бара- это ваш несомненный плюс.

Резюме направлять на почту.