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складник-пикер

Размещено Вчера 17:16
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Europa Workintense
Описание

На продуктовый склад Теско нужны складники- пикеры. Чехия, Пострижин. Зарплата од выработка (0,70 крон/коробку – средняя з/п – 18 000 – 25 000 крон/мес.; хороший пикерщик – до 30 000 крон/мес.) Жилье бесплатно. Основные обязательства : розгрузка и розфасовка товара, работа со сканером. Предлагаем официальное трудоустройство, визовую поддержку и работу на длительный срок. За более подробной информацией обращайтесь:
моб.: +420 727 842 055
Viber: + 420727842055
Е-mail: m.palinchak@workintense.cz
Skype: maria.workintense

Контакты:

Europa Workintense

m.palinchak@workintense.cz

+420 727 842 055



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