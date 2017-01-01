складник-пикер

Описание

На продуктовый склад Теско нужны складники- пикеры. Чехия, Пострижин. Зарплата од выработка (0,70 крон/коробку – средняя з/п – 18 000 – 25 000 крон/мес.; хороший пикерщик – до 30 000 крон/мес.) Жилье бесплатно. Основные обязательства : розгрузка и розфасовка товара, работа со сканером. Предлагаем официальное трудоустройство, визовую поддержку и работу на длительный срок. За более подробной информацией обращайтесь:

моб.: +420 727 842 055

Viber: + 420727842055

Е-mail: m.palinchak@workintense.cz

Skype: maria.workintense