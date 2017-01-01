Преподаватель английского языка

Международная языковая школа O’key приглашает преподавателя по английскому языку
Требования:
• Свободное владение английским языком
• Опыт подготовки к таким экзаменам как TOEFL, Cambridge, IELTS, и готовность применить его на деле
• Желателен опыт работы с младшими школьниками, подростками и взрослыми
• Творческий подход к преподаванию
Обязанности:
• Преподавание английского языка детям и взрослым индивидуально или в группах до 8 человек в офисах школы
График работы гибкий (по договоренности), оплата по отработанным академическим часам.
Оксана
Просьба отправлять резюме с фото на электронную почту okey@okey-school.com
звонить по телефону +420 608 045 500