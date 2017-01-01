Преподаватель английского языка

Описание

Международная языковая школа O’key приглашает преподавателя по английскому языку

Требования:

• Свободное владение английским языком

• Опыт подготовки к таким экзаменам как TOEFL, Cambridge, IELTS, и готовность применить его на деле

• Желателен опыт работы с младшими школьниками, подростками и взрослыми

• Творческий подход к преподаванию

Обязанности:

• Преподавание английского языка детям и взрослым индивидуально или в группах до 8 человек в офисах школы

График работы гибкий (по договоренности), оплата по отработанным академическим часам.