Преподаватель чешского языка

Международная языковая школа O’key приглашает преподавателя чешского языка
Требования:
• Свободное владение чешским языком
• Наличие стажировки или опыта преподавания
• Творческий подход к преподаванию
Обязанности:
• Преподавание чешского языка детям и взрослым индивидуально или в группах до 8 человек в офисах школы
График работы гибкий (по договоренности, желательно возможность работы в утренние часы), оплата по отработанным академическим часам.
Оксана
Просьба отправлять резюме с фото на электронную почту okey@okey-school.com
звонить по телефону +420 608 045 500