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Преподаватель английского языка
Международная языковая школа O’key
Praha 7

Преподаватель чешского языка

Размещено 11 ноября 22:49
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Преподаватель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 7
Заработная плата
не указана
Компания
Международная языковая школа O’key
Описание

Международная языковая школа O’key приглашает преподавателя чешского языка
Требования:
• Свободное владение чешским языком
• Наличие стажировки или опыта преподавания
• Творческий подход к преподаванию
Обязанности:
• Преподавание чешского языка детям и взрослым индивидуально или в группах до 8 человек в офисах школы
График работы гибкий (по договоренности, желательно возможность работы в утренние часы), оплата по отработанным академическим часам.

Контакты:

Оксана

Просьба отправлять резюме с фото на электронную почту okey@okey-school.com

звонить по телефону +420 608 045 500



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