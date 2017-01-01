Преподаватель чешского языка

Описание

Международная языковая школа O’key приглашает преподавателя чешского языка

Требования:

• Свободное владение чешским языком

• Наличие стажировки или опыта преподавания

• Творческий подход к преподаванию

Обязанности:

• Преподавание чешского языка детям и взрослым индивидуально или в группах до 8 человек в офисах школы

График работы гибкий (по договоренности, желательно возможность работы в утренние часы), оплата по отработанным академическим часам.