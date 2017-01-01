Описание

Чешская строительная фирма ищет професионалов в области кирпичной кладки, облицовки, фасадных работ и тепелной изоляции.

Необходим опыт работы, отзывы от предыдущих работодателей и клиентов или фотографии Ваших работ.

Работодатель предоставляет жильё в месте работы.

Заработная плата будет обговорена на основе качества работы.

В случае договорённости между сторонами возможно долгосрочное сотрудничество и помощь в открытии рабочей визы в Чехии.

По всем вопросам пишите или на e-mail: rabotachehija@gmail.com