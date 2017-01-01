Чешская строительная фирма ищет професионалов в области кирпичной кладки, облицовки, фасадных работ и тепелной изоляции.
Необходим опыт работы, отзывы от предыдущих работодателей и клиентов или фотографии Ваших работ.
Работодатель предоставляет жильё в месте работы.
Заработная плата будет обговорена на основе качества работы.
В случае договорённости между сторонами возможно долгосрочное сотрудничество и помощь в открытии рабочей визы в Чехии.
По всем вопросам пишите или на e-mail: rabotachehija@gmail.com
Евгения
rabotachehija@gmail.com