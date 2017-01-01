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Чешская строительная фирма ищет професионалов в области кирпичной кладки, облицовки, фасадных работ и тепелной изоляции.

Размещено 12 ноября 11:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Каменщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Чешская строительная фирма ищет професионалов в области кирпичной кладки, облицовки, фасадных работ и тепелной изоляции.

Необходим опыт работы, отзывы от предыдущих работодателей и клиентов или фотографии Ваших работ.

Работодатель предоставляет жильё в месте работы.

Заработная плата будет обговорена на основе качества работы.

В случае договорённости между сторонами возможно долгосрочное сотрудничество и помощь в открытии рабочей визы в Чехии.

По всем вопросам пишите или на e-mail: rabotachehija@gmail.com

Контакты:

Евгения

rabotachehija@gmail.com



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