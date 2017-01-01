Старшая Топ менеджер по хозяйству

Требования

Обязанности:

- Осуществляет контроль за подготовкой номера для своевременного заселения гостей.

- Контроль работы горничных

- Обучение новых сотрудников.

- Осуществлять контроль за чистотой помещений (общественных и служебных).

- Проявлять бдительность в вопросах безопасности гостей их имущества, а также имущества гостиницы.

- Контролировать предоставление гостям сервис, на уровне стандартов, сочетающих в себе эффективность и человеческое отношение.

-осуществлять контроль и учет расходных материалов.

- ознакомиться и научиться управлять применяемым в отеле оборудованием и применяемыми материалами.

- контролировать сроки проведения генеральной уборки помещений.