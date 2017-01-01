Старшая Топ менеджер по хозяйству

Spa Hotel Ambiente 4* (Карловы Вары). Примет на работу Топ менеджера по хозяйству.
Обязанности:
- Осуществляет контроль за подготовкой номера для своевременного заселения гостей.
- Контроль работы горничных
- Обучение новых сотрудников.
- Осуществлять контроль за чистотой помещений (общественных и служебных).
- Проявлять бдительность в вопросах безопасности гостей их имущества, а также имущества гостиницы.
- Контролировать предоставление гостям сервис, на уровне стандартов, сочетающих в себе эффективность и человеческое отношение.
-осуществлять контроль и учет расходных материалов.
- ознакомиться и научиться управлять применяемым в отеле оборудованием и применяемыми материалами.
- контролировать сроки проведения генеральной уборки помещений.
Предлагаем:
Руководящая позиция с высоким уровнем ответственности;
официальное трудоустройство;
профессиональный рост;
питание в отеле;
премии.
Hr Ambiente
hr.ambiente@gmail.com