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Старшая Топ менеджер по хозяйству

Размещено Вчера 09:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по туризму, Администратор гостиницы
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
не указана
Компания
Spa Hotel Ambiente 4* (Карловы Вары).
Описание

Spa Hotel Ambiente 4* (Карловы Вары). Примет на работу Топ менеджера по хозяйству.

Требования

Обязанности:
- Осуществляет контроль за подготовкой номера для своевременного заселения гостей.
- Контроль работы горничных
- Обучение новых сотрудников.
- Осуществлять контроль за чистотой помещений (общественных и служебных).
- Проявлять бдительность в вопросах безопасности гостей их имущества, а также имущества гостиницы.
- Контролировать предоставление гостям сервис, на уровне стандартов, сочетающих в себе эффективность и человеческое отношение.
-осуществлять контроль и учет расходных материалов.
- ознакомиться и научиться управлять применяемым в отеле оборудованием и применяемыми материалами.
- контролировать сроки проведения генеральной уборки помещений.

Условия

Предлагаем:
Руководящая позиция с высоким уровнем ответственности;
официальное трудоустройство;
профессиональный рост;
питание в отеле;
премии.

Контакты:

Hr Ambiente

hr.ambiente@gmail.com



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