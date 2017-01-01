Ассистент в отдел управления

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL ищет кандидата на вакансию ассистента в отдел управления.
Работа на полный рабочий день (9 – 18 часов)
Обязанности:
- Ознакомление с объектами управления (более 100; адреса недвижимости: район, улица и ФИО владельца; арендаторы и пр.)
- Ознакомление и изучение принципов работы Google Disk, CRM
- Получение и сортировка почты
- Встречи с квартирантами
- Подготовка отчетов по отдельным заданиям
Требования:
- знание чешского, русского
- работа с компьютером - Internet, MS Office, электронная почта
- самостоятельность
- целеустремленность
- легальное прибывание
Оплата:
- фиксированная оплата: от 20 000 / мес.
- возможность роста после 3 мес. на основании проделанной работы
Ваше резюме отправляйте на меил: hr@gartal.cz
GARTAL
hr@gartal.cz