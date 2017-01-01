Ассистент в отдел управления

Описание

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL ищет кандидата на вакансию ассистента в отдел управления.

Работа на полный рабочий день (9 – 18 часов)

Обязанности:

- Ознакомление с объектами управления (более 100; адреса недвижимости: район, улица и ФИО владельца; арендаторы и пр.)

- Ознакомление и изучение принципов работы Google Disk, CRM

- Получение и сортировка почты

- Встречи с квартирантами

- Подготовка отчетов по отдельным заданиям

Требования:

- знание чешского, русского

- работа с компьютером - Internet, MS Office, электронная почта

- самостоятельность

- целеустремленность

- легальное прибывание

Оплата:

- фиксированная оплата: от 20 000 / мес.

- возможность роста после 3 мес. на основании проделанной работы

Ваше резюме отправляйте на меил: hr@gartal.cz