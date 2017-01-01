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Ассистент в отдел управления

Размещено Вчера 10:49
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
GARTAL
Описание

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL ищет кандидата на вакансию ассистента в отдел управления.

Работа на полный рабочий день (9 – 18 часов)

Обязанности:
- Ознакомление с объектами управления (более 100; адреса недвижимости: район, улица и ФИО владельца; арендаторы и пр.)
- Ознакомление и изучение принципов работы Google Disk, CRM
- Получение и сортировка почты
- Встречи с квартирантами
- Подготовка отчетов по отдельным заданиям

Требования:
- знание чешского, русского
- работа с компьютером - Internet, MS Office, электронная почта
- самостоятельность
- целеустремленность
- легальное прибывание

Оплата:
- фиксированная оплата: от 20 000 / мес.
- возможность роста после 3 мес. на основании проделанной работы

Ваше резюме отправляйте на меил: hr@gartal.cz

Контакты:

GARTAL

hr@gartal.cz



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