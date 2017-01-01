ПАРИКМАХЕР

Описание

"SEVILLA", САЛОН КРАСОТЫ с 25-летней историей, приглашает на работу ПАРИКМАХЕРА, желающего реализовать себя в интересном, творческом и масштабном проекте по распространению красоты в мире!

Уже сейчас мы готовы обеспечить его хорошим местом в светлом, комфортном салоне красоты в центре Праги, дружным коллективом, справедливым руководством и большим простором для творчества.