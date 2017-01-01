ПАРИКМАХЕР

"SEVILLA", САЛОН КРАСОТЫ с 25-летней историей, приглашает на работу ПАРИКМАХЕРА, желающего реализовать себя в интересном, творческом и масштабном проекте по распространению красоты в мире!
Уже сейчас мы готовы обеспечить его хорошим местом в светлом, комфортном салоне красоты в центре Праги, дружным коллективом, справедливым руководством и большим простором для творчества.
Если ты:
Умеешь выполнять стрижки, укладки, прически, окрашивание (владение разнообразными видами окрашивания приветствуется)
Имеешь опыт (даже если он небольшой, но ты очень любишь свою работу, то мы готовы рассмотреть твою кандидатуру)
Хочешь повышать уровень своего мастерства
Честный, креативный, клиентоориентированный
Также мы обещаем:
Помощь в нарабатывании клиентской базы
Гибкий график работы
Поддержка в обучении и повышении квалификации мастеров за счет салона
Поддержка в участии на мероприятиях, организованных самыми крутыми специалистами в области стиля и красоты
Бонусы для наших сотрудников
Чай, кофе, вкусненькие печеньки
Уважительное отношение к сотрудникам
Приятная, уютная атмосфера, поздравления с днем рождения прилагаются
Отправляй свое резюме на salonsevilla@seznam.cz или звони на 774 892 150, и мы надеемся, что именно ТЫ поможешь нам преображать этот мир и делать его прекраснее.
Наталья Панкратова
salonsevilla@seznam.cz
774 892 150