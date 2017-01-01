Менеджер по работе с клиентами

Описание

СРОЧНО, ПРАГА! Ищем таланты и горящих желанием работать людей! Требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат. Полный рабочий день, работа в офисе, приятный дружелюбный коллектив.

Если Вы готовы работать на результат, хотите достойно зарабатывать, Вам нравится общаться с людьми, и Вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне – присылайте свои резюме (на русском языке) с фото (обязательно) на email: study@unischool.cz или в личные сообщения.