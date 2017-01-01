Менеджер по работе с клиентами

СРОЧНО, ПРАГА! Ищем таланты и горящих желанием работать людей! Требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат. Полный рабочий день, работа в офисе, приятный дружелюбный коллектив.
Если Вы готовы работать на результат, хотите достойно зарабатывать, Вам нравится общаться с людьми, и Вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне – присылайте свои резюме (на русском языке) с фото (обязательно) на email: study@unischool.cz или в личные сообщения.
Наши требования:
• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)
* Вы владеете навыками делового этикета
• Знание чешского языка
• Высокие коммуникативные навыки. Ваша речь поставлена и Вы прекрасно излагаете свои мысли как на бумаге так и вслух.
• Пунктуальность
• Стрессоустойчивость
• Инициативность
• Приветствуется успешный опыт работы с клиентами (телефонные переговоры, холодные звонки и т.д.), также рассматриваются кандидаты без опыта работы
* Вы исполнительны и доводите начатое до конца.
Мы предоставляем
• Базу клиентов
• Фиксированную заработную плату и % от совершенных сделок
• Полное обучение
• Возможность карьерного роста
Пн-Пт 9:00-18:00
Маргарита Кресс
study@unischool.cz
+420607220007