Женщины на завод фарфора Чехия

Описание

Требуются женщины на завод в Чехии. Обязанности: изготовление, шлифовка, соединение деталек, упаковка. Оплата 90 кр/час, рабочий день 12 часов. График работы пн-пт (сб по желанию). Жилье находится в пешей доступности от работы. Заселение в квартиры/дома/хостелы (в зависимости от свободного места). Везде есть интернет, посуда, стиралки, гор вода. За жилье высчитывается из зп 3,5 т кр/мес. Допустимый возраст — до 37 лет. Подойдут польские, биометрические, шенген визы. Детали по тел. +420608429259 вайбер +420773063046 почта goldin55@mail.ru