Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
Подобные вакансии
Оператор химической и мокрой чистки
VTERRA s.r.o.
Praha 5
Швея мужской и женской одежды
VTERRA s.r.o.
Praha 5
Женщины на завод фарфора
AlinaJob
Domažlice
мастер по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков
polimermontag s.r.o
Praha 3

Женщины на завод фарфора Чехия

Размещено 17 ноября 10:49
Тип занятости
Полный день
Профессия
Закройщик(ца), Ремонтник
Регион
Plzeňský kraj
Город
Domažlice
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
AlinaJob
Описание

Требуются женщины на завод в Чехии. Обязанности: изготовление, шлифовка, соединение деталек, упаковка. Оплата 90 кр/час, рабочий день 12 часов. График работы пн-пт (сб по желанию). Жилье находится в пешей доступности от работы. Заселение в квартиры/дома/хостелы (в зависимости от свободного места). Везде есть интернет, посуда, стиралки, гор вода. За жилье высчитывается из зп 3,5 т кр/мес. Допустимый возраст — до 37 лет. Подойдут польские, биометрические, шенген визы. Детали по тел. +420608429259 вайбер +420773063046 почта goldin55@mail.ru

Контакты:

Kрасная Алина Викторовна

Goldin55@mail.ru

+420773063046



Мобильная версия