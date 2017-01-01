Office Manager

Тип занятости Полный день Профессия Офис-менеджер Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата 27 000 CZK Компания SLT EUROPE s.r.o.

Описание Компания SLT CONSULTING с 2012 года предоставляет полный спектр Бухгалтерских услуг для Юридических и физ. лиц в Чешской Республике. В настоящее время расширяет свой коллектив и ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Офис Менеджер.

Требования - Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В2 и выше;

- Владение Английским языком большое преимущество;

- Обязательное владение навыками деловой переписки;

- Опыт работы в администраторской сфере минимум 2 года;

- Экономическое образования приветствуется;

- Пунктуальность, ответственность в работе с документами;

- Свободное пользование компьютером и офисных программ;

- Коммуникабельность и тактичность;

- Пунктуальность, аккуратность в работе с документами;

- Знание деловой этики;

- Грамотная устная и письменная речь.

Условия - Предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;

- Дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;

- Регулярные корпоративные мероприятия;

- Соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 30.000,-Кч. чистыми;

- Ежеквартальные бонусы

- Возможность повышения квалификации и личностный рост;