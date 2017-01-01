Office Manager

Компания SLT CONSULTING с 2012 года предоставляет полный спектр Бухгалтерских услуг для Юридических и физ. лиц в Чешской Республике. В настоящее время расширяет свой коллектив и ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Офис Менеджер.
- Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В2 и выше;
- Владение Английским языком большое преимущество;
- Обязательное владение навыками деловой переписки;
- Опыт работы в администраторской сфере минимум 2 года;
- Экономическое образования приветствуется;
- Пунктуальность, ответственность в работе с документами;
- Свободное пользование компьютером и офисных программ;
- Коммуникабельность и тактичность;
- Пунктуальность, аккуратность в работе с документами;
- Знание деловой этики;
- Грамотная устная и письменная речь.
- Предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;
- Дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;
- Регулярные корпоративные мероприятия;
- Соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 30.000,-Кч. чистыми;
- Ежеквартальные бонусы
- Возможность повышения квалификации и личностный рост;
Обязанности
- Обеспечивать ежедневную административную работу в офисе, обработка входящих звонков и корреспонденции, ведение телефонных переговоров на русском и чешском языке;
- Выполнение административных поручений бухгалтерского департамента;
- Ежедневная письменная и устная коммуникация с Гос. Учреждениями Чешской Республики;
- Ввод текущей информации в базу данных;
- Ведение делопроизводства;
- Встреча и размещение посетителей;
- Заполнение доверенностей, договоров и других документов;
- Учет и закупка канцелярских товаров;
Yana Lyubova
info@slt.cz
778090101