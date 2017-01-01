Компания SLT CONSULTING с 2012 года предоставляет полный спектр Бухгалтерских услуг для Юридических и физ. лиц в Чешской Республике. В настоящее время расширяет свой коллектив и ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент бухгалтера.

- владение устным письменным Чешским языком на уровне В2 , английский язык приветствуются; - опыт работы минимум 2 год; - минимально оконченное среднее образование, экомическое образования приветствуется; - знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством ; - пунктуальность, ответственность к работе с документами; - прогресивное пользование компьютером и офисных программ; - коммуникабельность и тактичность; - грамотная устная и письменная речь.

- предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги; - дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры; - регулярные корпоративные мероприятия; - соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 35.000,-Кч.; - повышения квалификации и личностный рост; - начало работы возможно уже сейчас.

Дополнительная информация

Ассистент Бухгалтера в Праге

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25 000 - 35 000 крон, полная занятость, среднее образование, опыт работы от 2 лет

Slt Europe, s.r.o., Прага, CZ, прямой работодатель

Yana Lyubova, ассистент

на Флагма с 19 апреля 2017

Тел: +420 608 73X XXX

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Описание вакансии

Требования

- владение устным письменным Чешским языком на уровне В2 , английский язык приветствуются;

- опыт работы минимум 2 год;

- минимально оконченное среднее образование, экомическое образования приветствуется;

- знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством ;

- пунктуальность, ответственность к работе с документами;

- прогресивное пользование компьютером и офисных программ;

- коммуникабельность и тактичность;

- грамотная устная и письменная речь.

Условия работы

- предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;

- дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;

- регулярные корпоративные мероприятия;

- соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 35.000,-Кч.;

- повышения квалификации и личностный рост;

- начало работы возможно уже сейчас.

Обязанности

- сбор необходимых документов для бухгалтерского департамента;

- обеспечивать ежедневную административную работу в офисе, обработка входящих звонков и корреспонденции, ведение телефонных переговоров с клиентами ;

- консультация клиентов по бухгалтерским вопросам;

- постоянное взаимодействие с Бухгалтерским Департаментом ;

- первичная оброботка Бухгалтерских документов

- коммуникация с Нологовой инстанцией , органами Социального и Медицинского страхования;

- обеспечение сохранности документов и сдача их в установленные сроки в архив;

- ввод текущей информации в базу данных CRM;

Свое резюме присылайте на электронный адрес: info@slt.cz