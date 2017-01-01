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Бухгалтер по начислению зарплат
SLT EUROPE s.r.o.
Praha 2

Ассистент бухгалтера

Размещено 20 ноября 16:55
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
27 000 CZK
Компания
SLT EUROPE s.r.o.
Описание

Компания SLT CONSULTING с 2012 года предоставляет полный спектр Бухгалтерских услуг для Юридических и физ. лиц в Чешской Республике. В настоящее время расширяет свой коллектив и ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент бухгалтера.

Требования

- владение устным письменным Чешским языком на уровне В2 , английский язык приветствуются;
- опыт работы минимум 2 год;
- минимально оконченное среднее образование, экомическое образования приветствуется;
- знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством ;
- пунктуальность, ответственность к работе с документами;
- прогресивное пользование компьютером и офисных программ;
- коммуникабельность и тактичность;
- грамотная устная и письменная речь.

Условия

- предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;
- дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;
- регулярные корпоративные мероприятия;
- соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 35.000,-Кч.;
- повышения квалификации и личностный рост;
- начало работы возможно уже сейчас.

Дополнительная информация

Ассистент Бухгалтера в Праге
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25 000 - 35 000 крон, полная занятость, среднее образование, опыт работы от 2 лет

Slt Europe, s.r.o., Прага, CZ, прямой работодатель
Yana Lyubova, ассистент
на Флагма с 19 апреля 2017
Тел: +420 608 73X XXX
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Описание вакансии

Требования
- владение устным письменным Чешским языком на уровне В2 , английский язык приветствуются;
- опыт работы минимум 2 год;
- минимально оконченное среднее образование, экомическое образования приветствуется;
- знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством ;
- пунктуальность, ответственность к работе с документами;
- прогресивное пользование компьютером и офисных программ;
- коммуникабельность и тактичность;
- грамотная устная и письменная речь.
Условия работы
- предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;
- дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;
- регулярные корпоративные мероприятия;
- соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 35.000,-Кч.;
- повышения квалификации и личностный рост;
- начало работы возможно уже сейчас.
Обязанности
- сбор необходимых документов для бухгалтерского департамента;
- обеспечивать ежедневную административную работу в офисе, обработка входящих звонков и корреспонденции, ведение телефонных переговоров с клиентами ;
- консультация клиентов по бухгалтерским вопросам;
- постоянное взаимодействие с Бухгалтерским Департаментом ;
- первичная оброботка Бухгалтерских документов
- коммуникация с Нологовой инстанцией , органами Социального и Медицинского страхования;
- обеспечение сохранности документов и сдача их в установленные сроки в архив;
- ввод текущей информации в базу данных CRM;
Свое резюме присылайте на электронный адрес: info@slt.cz

Контакты:

Yana Lyubova

info@slt.cz

778090101



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