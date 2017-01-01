Компания SLT CONSULTING с 2012 года предоставляет полный спектр Бухгалтерских услуг для Юридических и физ. лиц в Чешской Республике. В настоящее время расширяет свой коллектив и ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент бухгалтера.
- владение устным письменным Чешским языком на уровне В2 , английский язык приветствуются;
- опыт работы минимум 2 год;
- минимально оконченное среднее образование, экомическое образования приветствуется;
- знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством ;
- пунктуальность, ответственность к работе с документами;
- прогресивное пользование компьютером и офисных программ;
- коммуникабельность и тактичность;
- грамотная устная и письменная речь.
- предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;
- дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;
- регулярные корпоративные мероприятия;
- соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 35.000,-Кч.;
- повышения квалификации и личностный рост;
- начало работы возможно уже сейчас.
Ассистент Бухгалтера в Праге
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25 000 - 35 000 крон, полная занятость, среднее образование, опыт работы от 2 лет
Slt Europe, s.r.o., Прага, CZ, прямой работодатель
Yana Lyubova, ассистент
на Флагма с 19 апреля 2017
Тел: +420 608 73X XXX
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Описание вакансии
Требования
- владение устным письменным Чешским языком на уровне В2 , английский язык приветствуются;
- опыт работы минимум 2 год;
- минимально оконченное среднее образование, экомическое образования приветствуется;
- знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством ;
- пунктуальность, ответственность к работе с документами;
- прогресивное пользование компьютером и офисных программ;
- коммуникабельность и тактичность;
- грамотная устная и письменная речь.
Условия работы
- предлагаем работу в сильной компании с офисом в центре Праги;
- дружный коллектив с высоким уровнем корпоративной культуры;
- регулярные корпоративные мероприятия;
- соответствующее финансовое вознаграждение от 25.000,-Кч до 35.000,-Кч.;
- повышения квалификации и личностный рост;
- начало работы возможно уже сейчас.
Обязанности
- сбор необходимых документов для бухгалтерского департамента;
- обеспечивать ежедневную административную работу в офисе, обработка входящих звонков и корреспонденции, ведение телефонных переговоров с клиентами ;
- консультация клиентов по бухгалтерским вопросам;
- постоянное взаимодействие с Бухгалтерским Департаментом ;
- первичная оброботка Бухгалтерских документов
- коммуникация с Нологовой инстанцией , органами Социального и Медицинского страхования;
- обеспечение сохранности документов и сдача их в установленные сроки в архив;
- ввод текущей информации в базу данных CRM;
Свое резюме присылайте на электронный адрес: info@slt.cz
Yana Lyubova
info@slt.cz
778090101