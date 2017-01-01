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Ассистент бухгалтера
SLT EUROPE s.r.o.
Praha 2

Бухгалтер по начислению зарплат

Размещено 20 ноября 16:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
27 000 CZK
Компания
SLT EUROPE s.r.o.
Описание

Компания SLT CONSULTING с 2012 года предоставляет полный спектр Бухгалтерских услуг для Юридических и физ. лиц в Чешской Республике. В настоящее время расширяет свой коллектив и ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтер по начислению зарплат.

Требования

- Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В1 и выше
- Умение работать в программе Money S большое преимущество
- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством !
- Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года
- Свободное владение ПК и офисными программами
- Пунктуальность, ответственность в работе с документами

Условия

- Чистая Зарплата от 25000 до 30000 крон после прохождения испытательного периода
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Оплата отпуска, больничного листа
- Предоставление рабочего телефона
- Дружный коллектив
- Комфортабельный офис в центре Праги

Дополнительная информация

Обязанности
- Расчёт и начисление заработных плат
- Расчет отпускных, листков временной нетрудоспособности
- Формирование и сдача отчётности
- Подготовка документов к проверкам и непосредственное участие на них
- Регистрация сотрудников, включая иностранцев, во всех необходимых инстанциях
- Регистрация фирмы как работодателя во всех необходимых инстанциях
- Подготовка справок и подтверждений по зарплатам
Свое резюме присылайте на электронный адрес: info@slt.cz

Контакты:

Yana Lyubova

info@slt.cz

778090101



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