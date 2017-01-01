Компания SLT CONSULTING с 2012 года предоставляет полный спектр Бухгалтерских услуг для Юридических и физ. лиц в Чешской Республике. В настоящее время расширяет свой коллектив и ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтер по начислению зарплат.
- Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В1 и выше
- Умение работать в программе Money S большое преимущество
- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством !
- Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года
- Свободное владение ПК и офисными программами
- Пунктуальность, ответственность в работе с документами
- Чистая Зарплата от 25000 до 30000 крон после прохождения испытательного периода
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Оплата отпуска, больничного листа
- Предоставление рабочего телефона
- Дружный коллектив
- Комфортабельный офис в центре Праги
Обязанности
- Расчёт и начисление заработных плат
- Расчет отпускных, листков временной нетрудоспособности
- Формирование и сдача отчётности
- Подготовка документов к проверкам и непосредственное участие на них
- Регистрация сотрудников, включая иностранцев, во всех необходимых инстанциях
- Регистрация фирмы как работодателя во всех необходимых инстанциях
- Подготовка справок и подтверждений по зарплатам
Свое резюме присылайте на электронный адрес: info@slt.cz
Yana Lyubova
info@slt.cz
778090101