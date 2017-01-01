В транспортную компанию требуется водитель такси на автомобиле компании, или на своих авто.
Требования:
- Стаж вождения не имеет значения
- Знание города
- Желание работать и зарабатывать!!!
Обязанности:
- Перевозка пассажиров
Условия:
- СВОБОДНЫЙ график работы;
- Комиссия 20%
- Нет приоритетов и очередей, все водители работают на равных условиях;
- Бесплатная установка программы на Ваш телефон;
- Бесплатная связь с оператором и клиентом;
- Большой объем заявок. Возможность самостоятельного выбора заявок;
- Работа без планов и смен. Нет никаких взносов и залогов.
Для сотрудничества с нами Вам необходимо воспользоваться одним из ниже представленных способов:
1. Отправив резюме на наш майл praguetaxipartner@gmail.com
2. Оставив заявку на нашем сайте www.lifedrive.cz
LifeDrive
praguetaxipartner@gmail.com