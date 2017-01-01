Описание

В транспортную компанию требуется водитель такси на автомобиле компании, или на своих авто.

Требования:

- Стаж вождения не имеет значения

- Знание города

- Желание работать и зарабатывать!!!

Обязанности:

- Перевозка пассажиров

Условия:

- СВОБОДНЫЙ график работы;

- Комиссия 20%

- Нет приоритетов и очередей, все водители работают на равных условиях;

- Бесплатная установка программы на Ваш телефон;

- Бесплатная связь с оператором и клиентом;

- Большой объем заявок. Возможность самостоятельного выбора заявок;

- Работа без планов и смен. Нет никаких взносов и залогов.

Для сотрудничества с нами Вам необходимо воспользоваться одним из ниже представленных способов:

1. Отправив резюме на наш майл praguetaxipartner@gmail.com

2. Оставив заявку на нашем сайте www.lifedrive.cz