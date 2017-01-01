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Пивовар в Карловы Вары (Чехия)
Karlovy Vary

Требуется повар и помощник повара

Размещено Вчера 01:07
Тип занятости
Полный день
Профессия
Повар
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
1 000 EUR
Описание

Сеть ресторанов «Старославянская кухня» (Чехия, Карловы Вары) имеет возможность принять на работу с официальным трудоустройством: — повара-универсала старше 30 лет, с опытом работы от 8 лет, зарплата за смену от 40 евро (плюс премия ), возможны подработки ; -помощника повара старше 25 лет, с опытом работы на кухне ресторана, зарплата от 30 евро за смену (плюс премия). Можно без специального образования, но с желанием обучения на повара (возможность предлагаем, по окончании выдаем сертификат).

Требования

Ответственность, чистоплотность, работоспособность, честность, отсутствие вредных привычек.

Условия

Жильё и питание на льготных условиях предоставляется.

Дополнительная информация

на http://www.staroslovanska-kuchyne.cz/ru/ Ваше резюме и контактные данные просьба прислать на эл. адрес: pplazne@seznam.cz

Контакты:

Svetlana Beschastnaya

pplazne@seznam.cz

+420607428498



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