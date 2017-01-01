Требуется повар и помощник повара

Описание

Сеть ресторанов «Старославянская кухня» (Чехия, Карловы Вары) имеет возможность принять на работу с официальным трудоустройством: — повара-универсала старше 30 лет, с опытом работы от 8 лет, зарплата за смену от 40 евро (плюс премия ), возможны подработки ; -помощника повара старше 25 лет, с опытом работы на кухне ресторана, зарплата от 30 евро за смену (плюс премия). Можно без специального образования, но с желанием обучения на повара (возможность предлагаем, по окончании выдаем сертификат).