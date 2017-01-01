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Торговый представитель

Размещено Вчера 07:49
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Описание

Требуется торговый представитель для распространения сувенирной продукции (магазины розничной торговли, сети и тд)
Должностные обязанности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;

Требования

Опыт работы торговым представителем от 3 лет.
Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.
Желательно наличие автомобиля и водительских прав.

Условия

Стабильная заработная плата (фиксированный оклад + процент с продаж)
Испытательный срок – 2 месяца

Контакты:

Андрей

info@fulgentworld.com

+420 608 930 431



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