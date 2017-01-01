Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами

Описание

Требуется торговый представитель для распространения сувенирной продукции (магазины розничной торговли, сети и тд)

Должностные обязанности:

- Создание и развитие клиентской базы;

- Заключение договоров о поставке товара;

- Своевременное предоставление отчетности;