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БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ

Размещено 23 ноября 16:31
Тип занятости
Полный день
Профессия
Горничная
Регион
Plzeňský kraj
Город
Tachov
Заработная плата
26 000 CZK
Компания
Donbas EU
Описание

СРОЧНО. БЕСПЛАТНАЯ ВАКАНСИЯ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАБОТА В ЧЕХИИ НА КУРОРТЕ МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ . ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ГОСТИНИЦЫ :УБОРЩИЦА и ПОМОЩНИЦА НА КУХНЕ. Девушки и женщины в возрасте до 40 лет, желание работать, с пониманием технологии уборки (желательно, но не обязательно). Чешский язык (желательно, но не обязательно). Наличие чешской, польской рабочие визы или паспорта гражданина ЕС. Наработка от 300 часов и больше. З/п — 100 крон в час + чаевые. ВЫПЛАТЫ ПРОИЗВОДИМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! Жильем обеспечивает работодатель. Бронируем билет до Праги. Встречаем в Праге. Для дополнительной информации обращайтесь по тел.: +380967297992, тел. и вайбер +380995514798, Skype:alexander33606

Контакты:

Alexander

azemancz@gmail.com

+380995514798



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