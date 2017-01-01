БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ

Описание

СРОЧНО. БЕСПЛАТНАЯ ВАКАНСИЯ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАБОТА В ЧЕХИИ НА КУРОРТЕ МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ . ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ГОСТИНИЦЫ :УБОРЩИЦА и ПОМОЩНИЦА НА КУХНЕ. Девушки и женщины в возрасте до 40 лет, желание работать, с пониманием технологии уборки (желательно, но не обязательно). Чешский язык (желательно, но не обязательно). Наличие чешской, польской рабочие визы или паспорта гражданина ЕС. Наработка от 300 часов и больше. З/п — 100 крон в час + чаевые. ВЫПЛАТЫ ПРОИЗВОДИМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! Жильем обеспечивает работодатель. Бронируем билет до Праги. Встречаем в Праге. Для дополнительной информации обращайтесь по тел.: +380967297992, тел. и вайбер +380995514798, Skype:alexander33606