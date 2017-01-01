Домработница

Описание

Приглашаем на длительный срок работницу для работы в семье.

Умеющую дарить тепло, благодарность работодателю. Без хронических заболеваний, жизнерадостная, приветствующая и поддерживающая здоровый образ жизни, с правильной работой обмена веществ , уравновешенная, не конфликтная, обязательная и ответственная.

Без вредных привычек, С мед книжкой. Возраст 30-40 лет. Опыт умения работать в семьях обязателен.

Рабочая неделя 6 дней. 1 выходной скользящий.

Гражданство ЕС. Либо резиденция ЕС.

Знание русского языка в совершенстве, испанский или чешский пассивный

Зарплата на испытательный срок 600-650-700 евро/месяц в зависимости от опыта и старания, с дальнейшим повышением заработной платы до 1200 евро по мере узнавания вашего профессионального опыта и навыков

Испытательный срок 3-6 месяцев

По итогам года предусматривается вознаграждение. Индексация зарплаты.

Мед/страховка : за счет работника.

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Присылайте подробное резюме (фото, дата и место рождения, образование, состав семьи, братья, сестры, родители опыт работы и интересы) по адресу:

почта tsh88@mail.ru.