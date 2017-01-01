Бесплатные вакансии электромонтажника

Описание

СРОЧНО. БЕСПЛАТНАЯ ВАКАНСИЯ(за вакансию не платите). Нужны опытные ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ для работы в Чехии на различных строительных объектах. Заезды с Украины и Польши .Также трудоустраиваем безработных электромонтажников в Чехии. Стаж работы не менее трех лет. Умение читать рабочие строительные чертежи . Достойная почасовая оплата от 130 крон за час . Авансы выплачиваем еженедельно . Можно работать по паспортам ЕС или по чешским рабочим визам. Можно работать по польским рабочим визам . По польским визам мы вас легализуем . Расселяем в общежитии по приезду.Бронируем проезд до Праги на чешский регулярный автобус с любого города Украины. Встречаем в Праге на Флоренс . Обращайтесь : +380967297992, по тел. и вайбер: +380995514798, Skype:alexander33606