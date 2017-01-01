Интернет-маркетолог в gamedev, от 25 000 Kc (1000 EUR)

Неспешно ищем маркетолога (интернет-маркетолога) в гейминдустрию (Прага)
искренне любить компьютерные игры
глубокие знания аналитики, умение работать с цифрами и интерпретировать большие данные.
ARPU, DAU, MAU, LTV, CPC, CPM/CPT, eCPM, retention, метрики продаж, рекламных кампаний, каналов трафика, воронки
конверсионности, водопады ретейшена и другие магические слова - понимать все это без пенящегося напитка
управлять маркетинговым бюджетом, четко рассчитывать ROMI
грамотной письменной речью, информационным стилем изложения,
знание английского языка на уровне advanced будет огромным преимуществом
создавать и вести рекламные кампании, проводить оценку их эффективности
умение собрать и держать в счастливом напряжении комьюнити ожидающего следующего релиза.
работать в связке с художником, ПМ, ГД
Маркетинговая поддержка проектной команды
Составление ТЗ (дизайнеры, копирайтеры, звуковики)
Работа в офисе, фуллтайм, зп от 25 000 Kc (1000 EUR)
Ramil Galiaskarov
razarsro@gmail.com