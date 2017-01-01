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Интернет-маркетолог в gamedev, от 25 000 Kc (1000 EUR)

Размещено 26 ноября 19:32
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маркетолог, Интернет-маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
RAZAR s.r.o.
Описание

Неспешно ищем маркетолога (интернет-маркетолога) в гейминдустрию (Прага)

Требования

искренне любить компьютерные игры
глубокие знания аналитики, умение работать с цифрами и интерпретировать большие данные.
ARPU, DAU, MAU, LTV, CPC, CPM/CPT, eCPM, retention, метрики продаж, рекламных кампаний, каналов трафика, воронки
конверсионности, водопады ретейшена и другие магические слова - понимать все это без пенящегося напитка
управлять маркетинговым бюджетом, четко рассчитывать ROMI
грамотной письменной речью, информационным стилем изложения,
знание английского языка на уровне advanced будет огромным преимуществом
создавать и вести рекламные кампании, проводить оценку их эффективности
умение собрать и держать в счастливом напряжении комьюнити ожидающего следующего релиза.
работать в связке с художником, ПМ, ГД
Маркетинговая поддержка проектной команды
Составление ТЗ (дизайнеры, копирайтеры, звуковики)

Условия

Работа в офисе, фуллтайм, зп от 25 000 Kc (1000 EUR)

Контакты:

Ramil Galiaskarov

razarsro@gmail.com



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