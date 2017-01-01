Интернет-маркетолог в gamedev, от 25 000 Kc (1000 EUR)

Требования

искренне любить компьютерные игры

глубокие знания аналитики, умение работать с цифрами и интерпретировать большие данные.

ARPU, DAU, MAU, LTV, CPC, CPM/CPT, eCPM, retention, метрики продаж, рекламных кампаний, каналов трафика, воронки

конверсионности, водопады ретейшена и другие магические слова - понимать все это без пенящегося напитка

управлять маркетинговым бюджетом, четко рассчитывать ROMI

грамотной письменной речью, информационным стилем изложения,

знание английского языка на уровне advanced будет огромным преимуществом

создавать и вести рекламные кампании, проводить оценку их эффективности

умение собрать и держать в счастливом напряжении комьюнити ожидающего следующего релиза.

работать в связке с художником, ПМ, ГД

Маркетинговая поддержка проектной команды

Составление ТЗ (дизайнеры, копирайтеры, звуковики)