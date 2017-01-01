HTML верстальщик на посточнную работу

Описание

На постоянную работу требуется html верстальщик со свободным графиком работы.

Предоставляем оборудованное рабочее место на Праге 3.

Не привязываем к жесткому графику - Вы можете посещать офис хоть ночью - главное качественный результат и строгое соблюдение сроков.

Основные требования к кандидату:

-Pixelperfect

-Адаптивность к мобильным устройствам (подскажем как расположить элементы)

-кроссбраузерность

-Пончтный и чистый код

-Высокая скорость загрузки страниц

-Семантичность

-Валидность

-Поддержка всех современных браузеров

Ждем Ваших резюме!

Спасибо.