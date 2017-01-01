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HTML верстальщик на посточнную работу

Размещено 30 ноября 11:21
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Web-программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
UserExpert
Описание

На постоянную работу требуется html верстальщик со свободным графиком работы.
Предоставляем оборудованное рабочее место на Праге 3.
Не привязываем к жесткому графику - Вы можете посещать офис хоть ночью - главное качественный результат и строгое соблюдение сроков.
Основные требования к кандидату:
-Pixelperfect
-Адаптивность к мобильным устройствам (подскажем как расположить элементы)
-кроссбраузерность
-Пончтный и чистый код
-Высокая скорость загрузки страниц
-Семантичность
-Валидность
-Поддержка всех современных браузеров

Ждем Ваших резюме!
Спасибо.

Контакты:

Никита

nikita@nikitab.ru



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