HTML верстальщик на посточнную работу

На постоянную работу требуется html верстальщик со свободным графиком работы.
Предоставляем оборудованное рабочее место на Праге 3.
Не привязываем к жесткому графику - Вы можете посещать офис хоть ночью - главное качественный результат и строгое соблюдение сроков.
Основные требования к кандидату:
-Pixelperfect
-Адаптивность к мобильным устройствам (подскажем как расположить элементы)
-кроссбраузерность
-Пончтный и чистый код
-Высокая скорость загрузки страниц
-Семантичность
-Валидность
-Поддержка всех современных браузеров
Ждем Ваших резюме!
Спасибо.
Никита
nikita@nikitab.ru