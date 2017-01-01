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Оператор ПК

Размещено 30 ноября 11:22
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Работа для студентов, Подработка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
20 000 CZK
Описание

Международная компания проводит набор сотрудников-операторов в новый офис в центре Праги.

Специфика работы заключается в ведении переписки с клиентами компании, работа в офисе.

Требования: Базовое знание английского языка, ответственность, креативное мышление, умение грамотно выражать свои мысли, быстрый набор текста на ПК.

Обязанности: Ведение переписки в форме чата, плучение и оперативная обработка запросов.

График работы гибкий. Есть возможность выбора дневной либо ночной смены работы. 2 выходных в неделю.

При необходимости можно составить индивидуальный график. Идеально для студентов.
Полный рабочий день приветствуется.

В связи с тем, что это развивающееся направление в этом регионе, есть возможность быстрого карьерного роста.
На все вопросы мы ответим на собеседовании или по телефону +420 776613598 Также пишите в личных сообщениях

Требования

Английский среднийб, усидчивость, пунктуальность, креативное мышление

Условия

Работа в офисе, гибкий график, 1-2 выходных

Контакты:

Логинова Юлия

biseropt1981@gmail.com

+420776613598



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