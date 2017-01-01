Оператор ПК

Описание

Международная компания проводит набор сотрудников-операторов в новый офис в центре Праги.

Специфика работы заключается в ведении переписки с клиентами компании, работа в офисе.

Требования: Базовое знание английского языка, ответственность, креативное мышление, умение грамотно выражать свои мысли, быстрый набор текста на ПК.

Обязанности: Ведение переписки в форме чата, плучение и оперативная обработка запросов.

График работы гибкий. Есть возможность выбора дневной либо ночной смены работы. 2 выходных в неделю.

При необходимости можно составить индивидуальный график. Идеально для студентов.

Полный рабочий день приветствуется.

В связи с тем, что это развивающееся направление в этом регионе, есть возможность быстрого карьерного роста.

На все вопросы мы ответим на собеседовании или по телефону +420 776613598 Также пишите в личных сообщениях

