Оператор ПК

Международная компания проводит набор сотрудников-операторов в новый офис в центре Праги.
Специфика работы заключается в ведении переписки с клиентами компании, работа в офисе.
Требования: Базовое знание английского языка, ответственность, креативное мышление, умение грамотно выражать свои мысли, быстрый набор текста на ПК.
Обязанности: Ведение переписки в форме чата, плучение и оперативная обработка запросов.
График работы гибкий. Есть возможность выбора дневной либо ночной смены работы. 2 выходных в неделю.
При необходимости можно составить индивидуальный график. Идеально для студентов.
Полный рабочий день приветствуется.
В связи с тем, что это развивающееся направление в этом регионе, есть возможность быстрого карьерного роста.
На все вопросы мы ответим на собеседовании или по телефону +420 776613598 Также пишите в личных сообщениях
Английский среднийб, усидчивость, пунктуальность, креативное мышление
Работа в офисе, гибкий график, 1-2 выходных
Логинова Юлия
biseropt1981@gmail.com
+420776613598