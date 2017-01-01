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Работа столяром, помощник столяра в Чехии, 15 км од Праги, Říčany
Europa Workintense
Praha 10
Шлифовщики
Размещено 02 декабря 16:24
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сборщик мебели
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
30 000 CZK
Описание
В столярный цех требуются шлифовщики. Сдельная оплата.
Контакты:
Евгений
strojtex-group@email.cz
776805071
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