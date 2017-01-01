Примем каменщиков, работа в Праге

Описание

Примем каменщика. Заработная плата 35 000 крон. Бесплатное проживание и транспорт к месту работы. Помощь в получении рабочей визы и разрешения на работу

Функциональные обьязаности:

• подготовка раствора и бетона

• подготовка кладки (рубка кирпича и блоков)

• измерения и кладка несущих и ненесущих внутренних и внешних стен и перегородок

• создание и перекрытие проемов

• реализация и ремонт штукатурки

Что требуем от потенциального работника:

• опыт работы каменщиком мин. 2 года

• знание чешского языка приветствуется

• желание и заинтересованность работника в долгосрочном трудоустройстве

Что предлагаем потенциальному работнику:

• место работы г. Прага

• работа на основе трудового соглашения, возможность заключения трудового договора (в полной мере оплачиваем медицинское и социальное в том числе пенсионное страхование)

• начало работы на позиции каменщика возможно сразу после собеседования или по согласованию

• заработная плата каменщика 150-200 крон/ м² + бесплатное жилье

• средняя заработная плата 35 000 крон.

• возможность выплаты авансов

График работы:

• Пн – Сб, 10-12 часов/день

• возможность работать в воскресенье

• возможность сверхурочной работы

Для более подробной информации обращайтесь:

Tel.viber +420 720 968 208

Skype: tatyana workintense