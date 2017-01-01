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Примем каменщиков, работа в Праге

Размещено 04 декабря 13:45
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Каменщик, Архитектор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Описание

Примем каменщика. Заработная плата 35 000 крон. Бесплатное проживание и транспорт к месту работы. Помощь в получении рабочей визы и разрешения на работу
Функциональные обьязаности:
• подготовка раствора и бетона
• подготовка кладки (рубка кирпича и блоков)
• измерения и кладка несущих и ненесущих внутренних и внешних стен и перегородок
• создание и перекрытие проемов
• реализация и ремонт штукатурки
Что требуем от потенциального работника:
• опыт работы каменщиком мин. 2 года
• знание чешского языка приветствуется
• желание и заинтересованность работника в долгосрочном трудоустройстве
Что предлагаем потенциальному работнику:
• место работы г. Прага
• работа на основе трудового соглашения, возможность заключения трудового договора (в полной мере оплачиваем медицинское и социальное в том числе пенсионное страхование)
• начало работы на позиции каменщика возможно сразу после собеседования или по согласованию
• заработная плата каменщика 150-200 крон/ м² + бесплатное жилье
• средняя заработная плата 35 000 крон.
• возможность выплаты авансов
График работы:
• Пн – Сб, 10-12 часов/день
• возможность работать в воскресенье
• возможность сверхурочной работы
Для более подробной информации обращайтесь:
Tel.viber +420 720 968 208
Skype: tatyana workintense

Контакты:

Татьяна

t.baricka@workintense.cz

+420 720 968 208



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