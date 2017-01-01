Брокер в сфере недвижимости

Описание

Компания ATRUA (est. 2010) приглашает на работу Брокера в сфере недвижимости.

Условия работы:

• Обеспечение заявками

• 40% от комиссии компании

• Служебный автомобиль Mercedes-Benz E-класс

Требования к кандидату:

• Опыт работы минимум 2 года

• Возраст от 25 до 37 лет

• Деловой внешний вид

• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)

• Права Категории «Б» (стаж вождения не менее 3-ех лет)

• Готовность работать в ненормированном графике

• Родной, чистый русский язык

Присылайте свои резюме только на русском языке с актуальной фотографией на e-mail tais@atrua.cz.