Брокер в сфере недвижимости

Компания ATRUA (est. 2010) приглашает на работу Брокера в сфере недвижимости.
Условия работы:
• Обеспечение заявками
• 40% от комиссии компании
• Служебный автомобиль Mercedes-Benz E-класс
Требования к кандидату:
• Опыт работы минимум 2 года
• Возраст от 25 до 37 лет
• Деловой внешний вид
• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)
• Права Категории «Б» (стаж вождения не менее 3-ех лет)
• Готовность работать в ненормированном графике
• Родной, чистый русский язык
Присылайте свои резюме только на русском языке с актуальной фотографией на e-mail tais@atrua.cz.
• Опыт работы минимум 2 года
• Возраст от 25 до 37 лет
• Деловой внешний вид
• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)
• Права Категории «Б» (стаж вождения не менее 3-ех лет)
• Готовность работать в ненормированном графике
• Родной, чистый русский язык
• Обеспечение заявками
• 40% от комиссии компании
• Служебный автомобиль Mercedes-Benz E-класс
Таис
tais@atrua.cz