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Брокер в сфере недвижимости

Размещено 06 декабря 11:38
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Оператор call-центра, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
ATRUA s.r.o.
Описание

Компания ATRUA (est. 2010) приглашает на работу Брокера в сфере недвижимости.
Условия работы:
• Обеспечение заявками
• 40% от комиссии компании
• Служебный автомобиль Mercedes-Benz E-класс
Требования к кандидату:
• Опыт работы минимум 2 года
• Возраст от 25 до 37 лет
• Деловой внешний вид
• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)
• Права Категории «Б» (стаж вождения не менее 3-ех лет)
• Готовность работать в ненормированном графике
• Родной, чистый русский язык
Присылайте свои резюме только на русском языке с актуальной фотографией на e-mail tais@atrua.cz.

Требования

• Опыт работы минимум 2 года
• Возраст от 25 до 37 лет
• Деловой внешний вид
• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)
• Права Категории «Б» (стаж вождения не менее 3-ех лет)
• Готовность работать в ненормированном графике
• Родной, чистый русский язык

Условия

• Обеспечение заявками
• 40% от комиссии компании
• Служебный автомобиль Mercedes-Benz E-класс

Контакты:

Таис

tais@atrua.cz



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