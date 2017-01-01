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Sirotina Personnel
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Разработчик .Net /C#

Размещено 06 декабря 19:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Web-программист, Back-end программист, Программист мобильных приложений
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
50 000 CZK
Описание

Для нашего клиента, пражской IT-компании, мы ищем кандидата на вакансию Разработчик .Net /C#.
Работа связана с релокацией в Прагу.

Требования

- Опыт разработки от 3 лет

- Отличное знание .Net и C#

- Знание ASP.NET, WPF

- Английский на уровне intermediate

- Знание Managed C++ будет преимуществом

- Готовность к работе в иностранной компании и релокации в Европу

Условия

- Работа в европейской компании на ее территории

- Работа в дружном коллективе, нацеленном на результат

- Помощь с переездом и поиском жилья

- Конкурентная зарплата по результатам собеседования

- Оплата курсов чешского языка

- Медицинская страховка

Контакты:

Панина Анастасия

panina@sirotina.pro



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