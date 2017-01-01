Для нашего клиента, пражской IT-компании, мы ищем кандидата на вакансию Разработчик .Net /C#.
Работа связана с релокацией в Прагу.
- Опыт разработки от 3 лет
- Отличное знание .Net и C#
- Знание ASP.NET, WPF
- Английский на уровне intermediate
- Знание Managed C++ будет преимуществом
- Готовность к работе в иностранной компании и релокации в Европу
- Работа в европейской компании на ее территории
- Работа в дружном коллективе, нацеленном на результат
- Помощь с переездом и поиском жилья
- Конкурентная зарплата по результатам собеседования
- Оплата курсов чешского языка
- Медицинская страховка
Панина Анастасия
panina@sirotina.pro