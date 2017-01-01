Разработчик .Net /C#

Тип занятости Полный день Профессия Web-программист, Back-end программист, Программист мобильных приложений Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 50 000 CZK

Описание Для нашего клиента, пражской IT-компании, мы ищем кандидата на вакансию Разработчик .Net /C#.

Работа связана с релокацией в Прагу.

Требования - Опыт разработки от 3 лет - Отличное знание .Net и C# - Знание ASP.NET, WPF - Английский на уровне intermediate - Знание Managed C++ будет преимуществом - Готовность к работе в иностранной компании и релокации в Европу