Менеджер по работе с клиентами

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер по работе с клиентами Регион Hlavní město Praha Город Praha 9 Заработная плата 18 000 CZK

Описание Работа с существующей базой клиентов и дальнейшее назначение встреч в офисе компании.

Lekvi group оказывает услуги в нескольких направлениях:

- Недвижимость

- Ипотечные консультации

- Бухгалтерские услуги

- Набор жилой недвижимости с целью дальнейшей сдачи в аренду.

Требования Основное условие - это грамотный русский язык. Чешский и иностранные языки являются плюсом.

Вся работа осуществляется за компьютером, вы должны быть опытным пользователем ПК