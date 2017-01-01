Менеджер по работе с клиентами

Работа с существующей базой клиентов и дальнейшее назначение встреч в офисе компании.
Lekvi group оказывает услуги в нескольких направлениях:
- Недвижимость
- Ипотечные консультации
- Бухгалтерские услуги
- Набор жилой недвижимости с целью дальнейшей сдачи в аренду.
Основное условие - это грамотный русский язык. Чешский и иностранные языки являются плюсом.
Вся работа осуществляется за компьютером, вы должны быть опытным пользователем ПК
График работы пн - пт с 9:00-18:00
В компании существует система премий и бонусов
Возможность карьерного роста
Отпускные - 21 рабочий день в году.
Vladimir Reznicenko
hr@lekvi.cz