Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 1 °C
Logo_lg_new
Lekvi group
Подобные вакансии
Менеджер по работе с клиентами
UniSchool s.r.o.
Praha 8

Менеджер по работе с клиентами

Размещено Вчера 14:46
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
18 000 CZK
Описание

Работа с существующей базой клиентов и дальнейшее назначение встреч в офисе компании.
Lekvi group оказывает услуги в нескольких направлениях:
- Недвижимость
- Ипотечные консультации
- Бухгалтерские услуги
- Набор жилой недвижимости с целью дальнейшей сдачи в аренду.

Требования

Основное условие - это грамотный русский язык. Чешский и иностранные языки являются плюсом.
Вся работа осуществляется за компьютером, вы должны быть опытным пользователем ПК

Условия

График работы пн - пт с 9:00-18:00
В компании существует система премий и бонусов
Возможность карьерного роста
Отпускные - 21 рабочий день в году.

Контакты:

Vladimir Reznicenko

hr@lekvi.cz



Мобильная версия