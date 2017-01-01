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AML Compliance manager

Размещено Вчера 15:47
Тип занятости
Полный день
Профессия
Аналитик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 4
Заработная плата
120 000 CZK
Компания
Orangetrust s.r.o.
Описание

Требуется AML специалист в офис в Праге. (Compliance manager)

Самостоятельный анализ субъектов , контроль пакета документов.
Выполнение обязательств в соотвествии с действующим законодательством
Изучение и исследование подозрительных субъектов
Среднее либо высшее образование
Опыт работы на подобной позиции в финансовых институтах обязателен
Английский язык на коммуникативном уровне
Умение работать с MS Office
Аналитическое и логическое мышление
Ответственность, самостоятельность
Постоянное изменение, улучшение методик и критериев анализа

Высокая оплата труда 120 000 czk (исходя из итога собеседования)
Резюме присылайте на elizaveta@orange-pay.com
Тел: +420773058055
Orangetrust s.r.o.
Štětkova 1001/5, Nusle, 140 00 Praha 4

Контакты:

Elizaveta

elizaveta@orange-pay.com

+42073058055



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