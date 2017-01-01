AML Compliance manager

Требуется AML специалист в офис в Праге. (Compliance manager)
Самостоятельный анализ субъектов , контроль пакета документов.
Выполнение обязательств в соотвествии с действующим законодательством
Изучение и исследование подозрительных субъектов
Среднее либо высшее образование
Опыт работы на подобной позиции в финансовых институтах обязателен
Английский язык на коммуникативном уровне
Умение работать с MS Office
Аналитическое и логическое мышление
Ответственность, самостоятельность
Постоянное изменение, улучшение методик и критериев анализа
Высокая оплата труда 120 000 czk (исходя из итога собеседования)
Резюме присылайте на elizaveta@orange-pay.com
Тел: +420773058055
Orangetrust s.r.o.
Štětkova 1001/5, Nusle, 140 00 Praha 4
Elizaveta
elizaveta@orange-pay.com
+42073058055