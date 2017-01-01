AML Compliance manager

Описание

Требуется AML специалист в офис в Праге. (Compliance manager)

Самостоятельный анализ субъектов , контроль пакета документов.

Выполнение обязательств в соотвествии с действующим законодательством

Изучение и исследование подозрительных субъектов

Среднее либо высшее образование

Опыт работы на подобной позиции в финансовых институтах обязателен

Английский язык на коммуникативном уровне

Умение работать с MS Office

Аналитическое и логическое мышление

Ответственность, самостоятельность

Постоянное изменение, улучшение методик и критериев анализа

Высокая оплата труда 120 000 czk (исходя из итога собеседования)

Резюме присылайте на elizaveta@orange-pay.com

Тел: +420773058055

Orangetrust s.r.o.

Štětkova 1001/5, Nusle, 140 00 Praha 4