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Работа в Чехии на кондитерской. Opavia. Марианские Лазни

Размещено Вчера 15:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кондитер
Регион
Karlovarský kraj
Город
Cheb
Заработная плата
96 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Работа в Чехии на кондитерской. Opavia. Марианские Лазни
Примем работников на кондитерское производство Opavia. Зарплата 96 крон/час+ премии. 8-10 часов, возможна подработка и в субботу. работа на линии с разными видами кондитерских изделий.Бесплатное проживание возле работы. Работа возле г.Карловы Вары. Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Контакты:

TANYA

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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