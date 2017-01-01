Описание

Работа в Чехии на кондитерской. Opavia. Марианские Лазни

Примем работников на кондитерское производство Opavia. Зарплата 96 крон/час+ премии. 8-10 часов, возможна подработка и в субботу. работа на линии с разными видами кондитерских изделий.Бесплатное проживание возле работы. Работа возле г.Карловы Вары. Помогаем в оформлении рабочей визы с перспективой открытия трудовой карты. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408