Талантливые менеджеры по продаже услуг языковой школы

Мы приглашаем к сотрудничеству "звёзд" - самых интересных, инициативных, энергичных и способных людей, заинтересованных в своей работе и любящих дело, которым они занимаются! Сейчас мы ищем таланливых менеджеров по работе с клиентами.

Требования

Основным требованием является грамотная русская речь и готовность много и активно общаться с потенциальными клиентами. Обязанности: активные продажи образовательных услуг потенциальным клиентам - принятие заказов, телефонные переговоры, личное общение с клиентами, составление договоров, предоставление информации о пребывании в стране на период обучения.

Личные качества: образованность, презентабельный внешний вид, мобильность, аккуратность, умение успешно довести работу до конца, профессиональное общение с клиентами, гибкость, трудолюбие.

Приветствуется: опыт работы в сфере образования или туризма.