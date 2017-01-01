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Талантливые менеджеры по продаже услуг языковой школы

Размещено Сегодня 16:27
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
Описание

Мы приглашаем к сотрудничеству "звёзд" - самых интересных, инициативных, энергичных и способных людей, заинтересованных в своей работе и любящих дело, которым они занимаются! Сейчас мы ищем таланливых менеджеров по работе с клиентами.

Требования

Основным требованием является грамотная русская речь и готовность много и активно общаться с потенциальными клиентами. Обязанности: активные продажи образовательных услуг потенциальным клиентам - принятие заказов, телефонные переговоры, личное общение с клиентами, составление договоров, предоставление информации о пребывании в стране на период обучения.
Личные качества: образованность, презентабельный внешний вид, мобильность, аккуратность, умение успешно довести работу до конца, профессиональное общение с клиентами, гибкость, трудолюбие.
Приветствуется: опыт работы в сфере образования или туризма.

Условия

Предлагаем интересную работу в центре Праги. Представительный офис, бесплатное обучение, достойное финансовое вознаграждение.

Контакты:

Анастасия

director@icj.cz

+420774488285



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