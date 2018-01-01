Описание

Медицинские Сестры требуются для работы в государственных больницах Чехии. Медики, которых жизнь заставила работать не по своей профессии в Чехии и других странах ЕС, приходите, мы поможем Вам с переквалификацией по требованиям ЧР.

Гарантированное получение чешской рабочей карты и нострификация образования.



+420777305679, Наталья. Есть Вайбер и Ватсапп.



Внимания это номер лицензии UPCR/2016/42832/4 Urad Prace CR.



Проект для людей, имеющих серьезные намерения учиться и работать в возрастной категории (20-55 лет). Поможем, научим, трудоустроим.