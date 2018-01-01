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Медсестры

Размещено 29 декабря 09:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Медсестра (медбрат)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
18 000 CZK
Описание

Медицинские Сестры требуются для работы в государственных больницах Чехии. Медики, которых жизнь заставила работать не по своей профессии в Чехии и других странах ЕС, приходите, мы поможем Вам с переквалификацией по требованиям ЧР.
Гарантированное получение чешской рабочей карты и нострификация образования.

+420777305679, Наталья. Есть Вайбер и Ватсапп.

Внимания это номер лицензии UPCR/2016/42832/4 Urad Prace CR.

Проект для людей, имеющих серьезные намерения учиться и работать в возрастной категории (20-55 лет). Поможем, научим, трудоустроим.

Контакты:

Наталья

natakg80@yandex.ru

+420777305679



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