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Менеджер по работе с клиентами

Размещено Сегодня 11:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
30 000 CZK
Описание

Требуется менеджер по работе с клиентами и нашими партнерами! Требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат. Полный рабочий день, работа в офисе, приятный дружелюбный коллектив.
Мы предоставляем
• Базу клиентов
• Фиксированную заработную плату и % от совершенных сделок
• Полное обучение
• Возможность карьерного роста
Если Вы готовы работать на результат, хотите достойно зарабатывать, Вам нравится общаться с людьми, и Вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне – присылайте свои резюме с фото (обязательно) на email: study@unischool.cz или в личные сообщения.

Требования

Наши требования:
• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)
* Вы владеете навыками делового этикета
• Знание чешского языка
• Высокие коммуникативные навыки. Ваша речь поставлена и Вы прекрасно излагаете свои мысли как на бумаге так и вслух.
• Пунктуальность
• Стрессоустойчивость
• Инициативность
• Приветствуется успешный опыт работы с клиентами (телефонные переговоры, холодные звонки и т.д.),
* Вы исполнительны и доводите начатое до конца.

Условия

работа в офисе
пн-пт 9:00-18:00

Контакты:

Margarita Kress

study@unischool.cz

+420607220007



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