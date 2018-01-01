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Торговый представитель

Размещено 01 января 10:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
18 000 CZK
Описание

Требуется торговый представитель для распространения сувенирной продукции (магазины розничной торговли, сети и тд)

Требования:
Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.

Должностные обязанности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Желательно наличие автомобиля и водительских прав.
Условия:
Стабильная заработная плата (фиксированный оклад + процент с продаж)
Испытательный срок – 2 месяца

Контакты:

Андрей

info@fulgentworld.com



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