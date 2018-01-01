Требуется торговый представитель для распространения сувенирной продукции (магазины розничной торговли, сети и тд)
Требования:
Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.
Должностные обязанности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Желательно наличие автомобиля и водительских прав.
Условия:
Стабильная заработная плата (фиксированный оклад + процент с продаж)
Испытательный срок – 2 месяца
Андрей
info@fulgentworld.com