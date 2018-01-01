Описание

Требуется торговый представитель для распространения сувенирной продукции (магазины розничной торговли, сети и тд)

Требования:

Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.

Должностные обязанности:

- Создание и развитие клиентской базы;

- Заключение договоров о поставке товара;

- Своевременное предоставление отчетности;

- Желательно наличие автомобиля и водительских прав.

Условия:

Стабильная заработная плата (фиксированный оклад + процент с продаж)

Испытательный срок – 2 месяца