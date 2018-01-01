Администратор салона красоты

В салон красоты на I.P.Pavlova ищем администратора- менеджера продажи услуг.

Обязательно знание чешского, английского, русского языков. Желателен опыт работы в продажах или в аналогичной должности. Ищем ответственную, исполнительную, дисциплинированную, коммуникабельную , девушку.

Условия

График работы от 9.00-20.00, оплата: оклад+% с продаж. У нас уважительное отношение к сотрудникам, своевременная оплата, комфортные условия работы. Резюме присылайте имейлом.