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Администратор салона красоты

Размещено Вчера 11:10
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
15 000 CZK
Компания
Салон красоты "Sevilla"
Описание

В салон красоты на I.P.Pavlova ищем администратора- менеджера продажи услуг.

Требования

Обязательно знание чешского, английского, русского языков. Желателен опыт работы в продажах или в аналогичной должности. Ищем ответственную, исполнительную, дисциплинированную, коммуникабельную , девушку.

Условия

График работы от 9.00-20.00, оплата: оклад+% с продаж. У нас уважительное отношение к сотрудникам, своевременная оплата, комфортные условия работы. Резюме присылайте имейлом.

Контакты:

Наталья Панкратова

salonsevilla@seznam.cz

+420777261836



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