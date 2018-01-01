Помощник руководителя ресторана – Менеджер зала.

Тип занятости Полный день Профессия Сомелье, Администратор гостиницы, Работник рецепции Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 18 000 CZK

Описание Должностные обязанности:

Руководство, координация, контроль деятельности персонала – официантов и барменов;

Работа с персоналом (адаптация и обучение новых сотрудников) ;

Составление графиков работы (ведение табеля учета рабочего времени);

Контроль кассовых операций (ведение необходимой отчётности);

Отслеживание товара в баре, составление заказов по бару, проведение инвентаризаций;

Работа и общение с гостями ресторана, получение обратной связи, решение конфликтный ситуаций и создание в заведении атмосферы гостеприимства;

Соблюдение всех стандартов ресторана, контроль соблюдения санитарных правил и норм;

Выполнение текущих рабочих поручений руководителя.

Требования Легальное пребывание на территории ЧР;

Знание английского, чешского и русского языка на разговорном уровне;

Уверенный пользователь ПК;

Опыт работы в ресторанной сфере, знание сервиса, знание программы R-keeper (приветствуется и будут выгодой для кандидата);

Грамотная речь, культура общения, улыбчивость, гостеприимность;

Отлично развитые коммуникативные навыки, ответственность, энергичность, стрессоустойчивость;

Большое желание расти и развиваться в ресторанной сфере;

Работа в команде.