Помощник руководителя ресторана – Менеджер зала.

Должностные обязанности:
Руководство, координация, контроль деятельности персонала – официантов и барменов;
Работа с персоналом (адаптация и обучение новых сотрудников) ;
Составление графиков работы (ведение табеля учета рабочего времени);
Контроль кассовых операций (ведение необходимой отчётности);
Отслеживание товара в баре, составление заказов по бару, проведение инвентаризаций;
Работа и общение с гостями ресторана, получение обратной связи, решение конфликтный ситуаций и создание в заведении атмосферы гостеприимства;
Соблюдение всех стандартов ресторана, контроль соблюдения санитарных правил и норм;
Выполнение текущих рабочих поручений руководителя.
Легальное пребывание на территории ЧР;
Знание английского, чешского и русского языка на разговорном уровне;
Уверенный пользователь ПК;
Опыт работы в ресторанной сфере, знание сервиса, знание программы R-keeper (приветствуется и будут выгодой для кандидата);
Грамотная речь, культура общения, улыбчивость, гостеприимность;
Отлично развитые коммуникативные навыки, ответственность, энергичность, стрессоустойчивость;
Большое желание расти и развиваться в ресторанной сфере;
Работа в команде.
Заработная плата – от 18 000 крон + бонусная система;
График работы – 35-40 часов за 6 дней, график плавающий - готовы обсуждать;
Работа для студентов, либо на ŽL;
Бесплатное питание;
Уютная атмосфера, молодой дружный коллектив.
Inna Chistyakova
info@samarkand.cz