Mеждународная школа UniSchool открывает конкурс на вакансию: "ГЛАВНЫЙ КООРДИНАТОР" Ваше резюме отправлять в личку вк или на почту study@unischool.cz С пометкой КООРДИНАТОР

Требования

Требования:

- Желание работать в сфере международного образования

- Грамотный и поставленный чешский и русский языки

- Наличие ВО в Чехии приветствуется

- Владение навыками делового этикета

- Интенсивность. Это динамичная работа, поэтому нужно иметь большую работоспособность.

В работу входит:

- Координирование студентов

- Работа с кураторами

- Ведение каникулярных программ и летнего лагеря