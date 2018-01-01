Mеждународная школа UniSchool открывает конкурс на вакансию: "ГЛАВНЫЙ КООРДИНАТОР"
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С пометкой КООРДИНАТОР
Требования:
- Желание работать в сфере международного образования
- Грамотный и поставленный чешский и русский языки
- Наличие ВО в Чехии приветствуется
- Владение навыками делового этикета
- Интенсивность. Это динамичная работа, поэтому нужно иметь большую работоспособность.
В работу входит:
- Координирование студентов
- Работа с кураторами
- Ведение каникулярных программ и летнего лагеря
Условия:
График работы пн-пт 09:00-18:00, полный рабочий день
Заработная плата по результатам собеседования
Проводим полное обучение
Офис в центре города
Кресс Маргарита
study@unischool.cz
+420607220007