В международную компанию в сфере образования требуется менеджер по продажам.
Требования к Вам:
- Желание работать в сфере международного образования.
- От 25 до 35 лет.
- Наличие ВО в Чехии приветствуется.
- Владение навыками делового этикета в общении по телефону.
- Грамотный и поставленный чешский и русский языки
- Опыт в продажах, в общении по телефону.
Условия:
График работы пн-пт 09:00-18:00, полный рабочий день
Оклад + процент от продаж
Офис в центре города
Ваше резюме отправлять в vk или на почту study@unischool.cz
С пометкой МЕНЕДЖЕР
Кресс Маргарита
study@unischool.cz
+420607220007