Описание

В международную компанию в сфере образования требуется менеджер по продажам.

Требования к Вам:

- Желание работать в сфере международного образования.

- От 25 до 35 лет.

- Наличие ВО в Чехии приветствуется.

- Владение навыками делового этикета в общении по телефону.

- Грамотный и поставленный чешский и русский языки

- Опыт в продажах, в общении по телефону.

Условия:

График работы пн-пт 09:00-18:00, полный рабочий день

Оклад + процент от продаж

Офис в центре города

Ваше резюме отправлять в vk или на почту study@unischool.cz

С пометкой МЕНЕДЖЕР