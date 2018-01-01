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UniSchool s.r.o.
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МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Размещено 09 января 17:42
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту, Менеджер проекта
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
30 000 CZK
Описание

В международную компанию в сфере образования требуется менеджер по продажам.
Требования к Вам:
- Желание работать в сфере международного образования.
- От 25 до 35 лет.
- Наличие ВО в Чехии приветствуется.
- Владение навыками делового этикета в общении по телефону.
- Грамотный и поставленный чешский и русский языки
- Опыт в продажах, в общении по телефону.
Условия:
График работы пн-пт 09:00-18:00, полный рабочий день
Оклад + процент от продаж
Офис в центре города
Ваше резюме отправлять в vk или на почту study@unischool.cz
С пометкой МЕНЕДЖЕР

Контакты:

Кресс Маргарита

study@unischool.cz

+420607220007



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