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парикмахер, мастер маникюр/педикюр, косметолог
Салон красоты
Praha 1
мастер маникюр педикюр
Размещено Вчера 16:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
Мастер маникюра
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
Dominion Nails
Описание
Ищем опытных мастеров маникюра и педикюра для нашей команды.
Контакты:
Ирина
irina.prg@gmail.com
774289727
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