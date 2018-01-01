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парикмахер, мастер маникюр/педикюр, косметолог
Салон красоты
Praha 1

мастер маникюр педикюр

Размещено Вчера 16:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
Мастер маникюра
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
Dominion Nails
Описание

Ищем опытных мастеров маникюра и педикюра для нашей команды.

Контакты:

Ирина

irina.prg@gmail.com

774289727



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