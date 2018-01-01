Менеджер по продажам на русском языке в г. Дечин

• Привлечение клиентов, создание и развитие собственного клиентского портфеля
• Проведение встреч и переговоров с клиентами
• Выявление потребностей клиентов
• Предложение инвестиционных решений по сохранению и приумножению сбережений граждан, капитала предприятий/организаций
• Опыт активных продаж приветствуется
• Развитые коммуникативные навыки, настойчивость, активная жизненная позиция
• Опыт ведение переговоров, умение аргументировать свою позицию
• Высокая мотивация в развитие карьеры
• Официальное оформление
• Корпоративное обучение
• Стабильный фиксированный оклад + проценты, заработная плата без “потолка“
• График работы: пятидневная рабочая неделя
• Служебная мобильная связь
• Дальнейшие условия работы и компенсационный пакет обсуждаются индивидуально
Michal
mrnak.michal@seznam.cz
607936303