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Менеджер по продажам на русском языке в г. Дечин

Размещено Сегодня 10:37
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Ústecký kraj
Город
Děčín
Заработная плата
10 000 CZK
Компания
Sternum s.r.o.
Описание

• Привлечение клиентов, создание и развитие собственного клиентского портфеля
• Проведение встреч и переговоров с клиентами
• Выявление потребностей клиентов
• Предложение инвестиционных решений по сохранению и приумножению сбережений граждан, капитала предприятий/организаций

Требования

• Опыт активных продаж приветствуется
• Развитые коммуникативные навыки, настойчивость, активная жизненная позиция
• Опыт ведение переговоров, умение аргументировать свою позицию
• Высокая мотивация в развитие карьеры

Условия

• Официальное оформление
• Корпоративное обучение
• Стабильный фиксированный оклад + проценты, заработная плата без “потолка“
• График работы: пятидневная рабочая неделя
• Служебная мобильная связь
• Дальнейшие условия работы и компенсационный пакет обсуждаются индивидуально

Контакты:

Michal

mrnak.michal@seznam.cz

607936303



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