Менеджер по продажам на русском языке в г. Дечин

Менеджер по работе с клиентами

Описание

• Привлечение клиентов, создание и развитие собственного клиентского портфеля

• Проведение встреч и переговоров с клиентами

• Выявление потребностей клиентов

• Предложение инвестиционных решений по сохранению и приумножению сбережений граждан, капитала предприятий/организаций