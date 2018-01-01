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LEESORA s.r.o.
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бухгалтер

Размещено Вчера 18:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В компанию LEESORA требуется бухгалтер. Офис Прага-центр. Полная занятость

Требования

Что мы ожидаем от кандидата:
- Опыт работы не менее 1 года.
- Грамотный чешский и русский языки устно и письменно
- Знание бухгалтерского и налогового учета
- Знание основ управленческого учета
- Умение пользоваться законодательной базой
- Аналитический склад ума
- Умение работать в команде
- Пунктуальность
- Ответственность
- Инициативность
- Без вредных привычек
Резюме (фото обязательно) на info@leesora.eu

Условия

Обязанности:
- Ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета
- Коммуникация с клиентами и гос. учреждениями
- Начисление заработной платы
- Подготовка и подача налоговой, финансовой и статистической отчетности
- Функции делопроизводства

Контакты:

Эдуард

info@leesora.eu



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