Требования

Что мы ожидаем от кандидата:

- Опыт работы не менее 1 года.

- Грамотный чешский и русский языки устно и письменно

- Знание бухгалтерского и налогового учета

- Знание основ управленческого учета

- Умение пользоваться законодательной базой

- Аналитический склад ума

- Умение работать в команде

- Пунктуальность

- Ответственность

- Инициативность

- Без вредных привычек

Резюме (фото обязательно) на info@leesora.eu