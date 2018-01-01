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Lekvi group

Специалист в отдел закрытия сделок

Размещено Сегодня 09:58
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кредитный эксперт
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
22 000 CZK
Описание

Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотек. Административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа в CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования

Рассмотрим кандидата с опытом работы и без.
- чешский язык B2-C1
- быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям
- легальное пребывание в ЧР
Не студенты - работа на полный рабочий день

Условия

Предлагаем: обучение, оплачиваемую мобильную связь, ноутбук, комфортное рабочее место.
Зарплата на испытательный срок 18 000 кр, после 22 000 кр + % ( средняя зарплата с бонусами 35 000 кр)

Контакты:

Владимир

hr@lekvi.cz



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