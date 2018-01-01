Специалист в отдел закрытия сделок

Тип занятости Полный день Профессия Кредитный эксперт Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 22 000 CZK

Описание Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотек. Административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа в CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования Рассмотрим кандидата с опытом работы и без.

- чешский язык B2-C1

- быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям

- легальное пребывание в ЧР

Не студенты - работа на полный рабочий день